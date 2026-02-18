The Swiss voice in the world since 1935
رئيس الإمارات يلتقي السناتور الأمريكي ليندسي جراهام في أبوظبي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) – قال السناتور الأمريكي ليندسي جراهام إنه التقى اليوم الأربعاء برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وانتقد ما وصفها بأنها “روايات كاذبة” يجري تداولها عن الإمارات ورئيسها.

وانتشرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صحة الشيخ محمد بعد أن أجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة كانت مقررة إلى أبوظبي ونشر مكتبه منشورا على إكس قال فيه إن الرئيس الإماراتي يعاني “مشكلة صحية” قبل أن يحذفه.

وكتب جراهام على منصة إكس في وقت سابق من اليوم إنه التقى برئيس الإمارات لمدة ساعة ونصف الساعة، وعبر عن رفضه لتلك “الروايات الكاذبة المتواصلة ضد الإمارات والرئيس الشيخ محمد بن زايد” ووصفها بأنها “هراء”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

