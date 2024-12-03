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رئيس الإمارات يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح 7 كانون الأول/ديسمبر

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وجّه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإقامة صلاة الاستسقاء  السبت المقبل السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ “الصلاة ستقام في جميع مساجد الدولة في الساعة 11 صباحا”.

وأوضحت أنّ ذلك يأتي “تأسياً بهدي النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث”.

ويصلي المسلمون صلاة الاستسقاء عند استحكام الجفاف وتأخر سقوط المطر. والإمارات الواقعة في شبه الجزيرة العربية دولة صحراوية شديدة الجفاف.

بور/لين

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