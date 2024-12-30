رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني

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القاهرة (رويترز) – قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة يوم الاثنين إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية.

وأضاف البحرة في مقابلة مع قناة العربية المملوكة للسعودية أن الائتلاف لم يجر أي اتصال مع الإدارة الجديدة.

وقال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع يوم الأحد إن مؤتمر الحوار الوطني سيتضمن مشاركة واسعة من المجتمع السوري مع التصويت على قضايا مثل حل البرلمان والدستور.

ولم تعلن الإدارة الجديدة عن موعد للحوار المعلن بعد.

ويقود الشرع هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول. وأنهت الحملة الخاطفة التي شنتها الجماعة حربا أهلية استمرت 13 عاما، لكنها أثارت مجموعة من الأسئلة حيال مستقبل دولة متعددة الأعراق، تتمتع دول أجنبية من بينها تركيا وروسيا بمصالح قوية فيها، ويحتمل وجود تضارب بين هذه المصالح.

وتأسس الائتلاف الوطني السوري المعترف به دوليا، والذي كان يعمل من تركيا خلال حكم الأسد، في عام 2012 للإطاحة بالإدارة السابقة.

وقال البحرة لقناة العربية إنه عاد إلى دمشق ويخطط للعمل من هناك.