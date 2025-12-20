رئيس الوزراء السوداني إلى نيويورك للقاء مسؤولين في الأمم المتحدة

توجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى نيويورك السبت للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين ومناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف محتمل لإطلاق النار، وفق ما أفاد مصدران في الحكومة.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع في جنوب كردفان، ما يثير مخاوف من فظائع جديدة شبيهة بتلك التي ارتكبت في مدينة الفاشر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وترافقت سيطرة قوّات الدعم السريع على آخر معقل للجيش في إقليم دارفور (غرب) مع تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب واختطاف.

وقال مصدر في الحكومة السودانية طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن اجتماع إدريس بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يهدف لوضع حدّ للأزمة الإنسانية المتفاقمة” في السودان.

وكشف مستشار رئيس الوزراء السوداني محمد عبد القادر لفرانس برس أن الاجتماعات في نيويورك “تركّز على ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين، وتسهيل وصول المساعدات للمتضرّرين”.

كما تعكس “التزام الحكومة بخارطة الطريق التي سلمتها للمنظمة الدولية والتي تتضمّن وقفا لإطلاق للنار مشروطا بانسحاب قوّات الدعم السريع من المناطق والمدن التي تحتلّها”، بحسب عبد القادر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تحضّر لمحادثات مع الطرفين في جنيف، لكن من دون تحديد موعد انعقادها.

وتجدّدت المساعي الدبلوماسية حول الأزمة في السودان الشهر الماضي بعد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الصراع إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي طلب منه التدخّل لحلحلة الوضع.

وأعرب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي عن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء النزاع، إثر محادثات في الرياض مع بن سلمان.

وتقوم السعودية بوساطة لحلّ الأزمة في السودان إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات ومصر. وقد كثّفت الجهود الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة.

غير أن المحادثات تعثّرت بعد اتهام البرهان الوسطاء بالانحياز إلى الإمارات.

وتتّهم الحكومة السودانية الموالية للجيش دولة الإمارات بدعم قوّات الدعم السريع ومدّها بالسلاح، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.

وتقول قوّات الدعم السريع إنها تؤيّد الخطّة الدولية لوقف إطلاق النار، غير أن المعارك المحتدمة متواصلة، لا سيّما في كردفان.

والخميس، حذّرت مصر وهي حليف كبير للجيش السوداني، من أن تصعيد العنف عند حدودها الجنوبية “يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني”.

