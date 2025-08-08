رئيس الوزراء الهندي يجري محادثات “جيّدة” مع “صديقه” بوتين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه أجرى محادثات “جيّدة جدا” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ناقشا خلالها ملف أوكرانيا وسبل تعزيز العلاقات.

وقال مودي على وسائل التواصل الاجتماعي “أجريت محادثة جيّدة جدا ومفصّلة مع صديقي الرئيس بوتين. شكرته على مشاركة آخر التطورات المتعلّقة بأوكرانيا.. أتطلع إلى استضافة الرئيس بوتين في الهند في وقت لاحق هذا العام”.

وجاء الاتصال بين الزعيمين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% على خلفية شراء نيودلهي النفط الروسي الذي يعد مصدرا رئيسيا لموسكو في إطار حربها على أوكرانيا.

دخلت أول حزمة رسوم نسبتها 25% على المنتجات الهندية حيز التطبيق الخميس فيما يتوقع أن تفرض نسبة 25% إضافية في غضون ثلاثة أسابيع.

ووفّر شراء النفط الروسي على الهند مليارات الدولارات في تكاليف الاستيراد وأبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبيا.

كما أن روسيا من بين أبرز مزوّدي الهند بالأسلحة، علما بأن العلاقات الودية بين البلدين تعود إلى الحقبة السوفياتية.

وندد الكرملين بالدعوات “لإجبار البلدين على قطع العلاقات التجارية” مع روسيا على اعتبارها “غير شرعية” من دون أن يأتي على ذكر ترامب مباشرة.

واجتمع بوتين الخميس مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في موسكو.

وأكد الكرملين أن قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين لبحث ملف أوكرانيا ستعقد “خلال الأيام المقبلة”.

