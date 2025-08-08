The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس الوزراء الهندي يجري محادثات “جيّدة” مع “صديقه” بوتين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه أجرى محادثات “جيّدة جدا” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ناقشا خلالها ملف أوكرانيا وسبل تعزيز العلاقات.

وقال مودي على وسائل التواصل الاجتماعي “أجريت محادثة جيّدة جدا ومفصّلة مع صديقي الرئيس بوتين. شكرته على مشاركة آخر التطورات المتعلّقة بأوكرانيا.. أتطلع إلى استضافة الرئيس بوتين في الهند في وقت لاحق هذا العام”.

وجاء الاتصال بين الزعيمين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% على خلفية شراء نيودلهي النفط الروسي الذي يعد مصدرا رئيسيا لموسكو في إطار حربها على أوكرانيا.

دخلت أول حزمة رسوم نسبتها 25% على المنتجات الهندية حيز التطبيق الخميس فيما يتوقع أن تفرض نسبة 25% إضافية في غضون ثلاثة أسابيع.

ووفّر شراء النفط الروسي على الهند مليارات الدولارات في تكاليف الاستيراد وأبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبيا.

كما أن روسيا من بين أبرز مزوّدي الهند بالأسلحة، علما بأن العلاقات الودية بين البلدين تعود إلى الحقبة السوفياتية.

وندد الكرملين بالدعوات “لإجبار البلدين على قطع العلاقات التجارية” مع روسيا على اعتبارها “غير شرعية” من دون أن يأتي على ذكر ترامب مباشرة.

واجتمع بوتين الخميس مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في موسكو.

وأكد الكرملين أن قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين لبحث ملف أوكرانيا ستعقد “خلال الأيام المقبلة”.

ابه/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية