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رئيس مجلس الشورى الإيراني يشارك في مراسم تشييع نصرالله الأحد

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يشارك رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله الأحد في بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في طهران.

ويستعدّ الحزب المدعوم من إيران لتشييع نصرالله بعد قرابة خمسة أشهر على مقتله بغارات إسرائيلية مدمّرة على ضاحية بيروت الجنوبية، في مراسم حاشدة يتوقع أن تشكّل مناسبة لاستعراض قوته شعبيا بعد انتكاسات متلاحقة. 

وأسفرت الغارات التي أودت بنصرالله كذلك عن مقتل العميد عباس نيلفروشان، أحد الضباط الكبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت عن النائب في البرلمان علي رضا سليمي قوله إن “قاليباف وعددا من النواب، إضافة الى مسؤولين في الدولة، سيتوجهون الأحد الى لبنان للمشاركة في تشييع نصرالله”.

وكانت وكالة “فارس” أشارت ليل الجمعة الى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيكون أيضا من ضمن المشاركين في المراسم التي يتخللها أيضا تشييع هاشم صفي الدين الذي انتخب خلفا لنصرالله، لكنه اغتيل بدوره بضربة إسرائيلية مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أكد في وقت سابق هذا الشهر، أن الجمهورية الإسلامية ستكون ممثلة “على مستوى رفيع” خلال التشييع.

وكان لقتل نصرالله وقع الصاعقة لدى مناصرين لم يعرف كثيرون منهم غيره قائدا للحزب الذي مني بخسائر كبيرة خلال أكثر من عام من مواجهة دامية مع إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

ودُفن نصرالله بعد انتشال جثته “وديعة” في مكان لم يعلن عنه، في انتظار إمكان تنظيم تشييع حافل له، فيما كانت الحرب على أشدّها.

ويعد نصرالله قائدا تاريخيا للحزب، اذ تولى الأمانة العامة خلال 32 عاما شهدت تطوير الحزب بشكل هائل، وبدعم مباشر من طهران، لقدراته العسكرية والتسليحية، وبناءه منظومة شاملة تضم مؤسسات تربوية واجتماعية وصحية.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت الاثنين تمديد تعليق الرحلات من إيران وإليها، من دون تحديد مهلة لاستئنافها، وذلك بعد أيام من رفضها منح الإذن بالهبوط لرحلتين تابعتين لخطوط ماهان الإيرانية، على خلفية تهديدات اسرائيلية بقصف مطار بيروت.

وأثار تعليق الرحلتين تظاهرات غاضبة لمناصري حزب الله على طريق المطار.

أب/كام/ص ك

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