رئيس هندوراس السابق خارج السجن إثر عفو ترامب عنه (زوجته)

غادر رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي دين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، السجن بعد عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ما أفادت زوجته الثلاثاء.

أُطلق سراح هيرنانديز من سجن في ولاية فيرجينيا الغربية الاثنين، و”استعاد حريته”، وفق ما أعلنت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع مكتب السجون الأميركي معلومات عن إطلاق سراح رجل بمواصفات تتطابق مع هيرنانديز بالاسم والعمر.

جاء عفو ترامب المثير للجدل في وقت يأمر الرئيس الأميركي بقصف قوارب في منطقة البحر الكاريبي بحجة أنها تحمل مخدرات. كما أنه يدعم بقوة مرشحا من حزب هيرنانديز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس مع استمرار التوتر المصاحب لعملية فرز الأصوات التي لا تزال متواصلة.

جاء العفو عن هيرنانديز مفاجئا، نظرا لأن ترامب جعل من حربه المعلنة على تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية محورا رئيسيا في ولايته الثانية، ونشر قوات كبيرة في جنوب البحر الكاريبي للضغط على قيادة فنزويلا التي يتهمها بالضلوع في عمليات الاتجار بالمخدرات.

تُفجّر القوات الأميركية بانتظام قوارب صغيرة تشتبه في أنها تحمل مخدرات، على الرغم من أن خبراء دوليين يُرجّحون أن تكون هذه الضربات غير قانونية.

يُشارك ترامب أيضا بشكل كبير في انتخابات هندوراس، فيما تقول السلطات إن النتيجة متقاربة جدا ويصعّب التكهن بها بعد الفرز الأولي.

يدعم ترامب المرشح اليميني نصري عصفورة الذي يتقدم بفارق 515 صوتا فقط، وحذر مساء الثلاثاء من الانتقام ممن يسعى إلى “تغيير النتائج”.

اتهمت ريشي مونكادا، مرشحة الحزب الحاكم في انتخابات الأحد، والتي تتخلف بفارق كبير عن منافسيها اليمينيين، ترامب بالتدخل في الانتخابات.

وكان هيرنانديز المنتمي لحزب عصفورة نفسه، قاد هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى بين العامين 2014 و2022.

وهو أدين في الولايات المتحدة بتسهيل استيراد حوالي 400 طن من الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 45 عاما، وسُلِّم بعد أسابيع قليلة من مغادرته منصبه.

