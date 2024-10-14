رئيس وزراء إسبانيا يحث بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

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مدريد (رويترز) – حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الاثنين بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.