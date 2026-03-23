رئيس وزراء إسبانيا يزور الصين في 13 نيسان/أبريل

يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الصين في زيارة رسمية خلال الفترة من 13 إلى 15 نيسان/أبريل، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين من دون تقديم تفاصيل إضافية عن برنامجه. 

تأتي هذه الزيارة، وهي الرابعة للصين في أربع سنوات، في أعقاب انتقادات حادة وجهها سانشيز للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب التي شنها على إيران، الشريك الاقتصادي لبكين. 

وجدد رئيس الوزراء الاشتراكي موقفه الرافض للحرب، ورفض طلبات واشنطن استخدام القواعد العسكرية الإسبانية لضرب إيران، على الرغم من تهديد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، سعى سانشيز إلى مساعدة الشركات الإسبانية على دخول أسواق جديدة وجذب مستثمرين جدد لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. 

كما تأتي هذه الزيارة في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط في شكل حادّ نتيجة للحصار الفعلي الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، وهو ممرٌّ استراتيجيٌّ لإمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية، ردّا على الضربات الأميركية الإسرائيلية. 

وتستعد الصين للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب كونها تستورد من الشرق الأوسط أكثر من نصف حاجتها من النفط الخام المنقول بحرا ومعظمه يمرّ عبر المضيق، وفقا لشركة التحليلات “كيبلر”. 

في زيارته الأخيرة لبكين في نيسان/أبريل 2025، قال شانشيز عقب لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ إنّ التوترات التجارية ينبغي ألا تعوق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين. 

من جانبه، حثّ شي سانشيز والاتحاد الأوروبي على توحيد الجهود لمقاومة “الاستبداد المنفرد”، في إشارة إلى تعرفات ترامب الجمركية الباهظة. 

