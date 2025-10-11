The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس وزراء بريطانيا سيتوجه إلى مصر لحضور حفل توقيع خطة إنهاء حرب غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم السبت أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، حيث من المتوقع أن يوقع قادة على اتفاق بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء حرب غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين بحلول يوم الاثنين، وهو ما وصفته بريطانيا بأنه “نقطة تحول تاريخية” بعد عامين من بدء الحرب.

وقال المكتب إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط في الاتفاق.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وسيؤكد ستارمر على “الدعم الثابت” الذي تقدمه بريطانيا للمساعدة في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبد العزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية