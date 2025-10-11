رئيس وزراء بريطانيا سيتوجه إلى مصر لحضور حفل توقيع خطة إنهاء حرب غزة

لندن (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم السبت أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، حيث من المتوقع أن يوقع قادة على اتفاق بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء حرب غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين بحلول يوم الاثنين، وهو ما وصفته بريطانيا بأنه “نقطة تحول تاريخية” بعد عامين من بدء الحرب.

وقال المكتب إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط في الاتفاق.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وسيؤكد ستارمر على “الدعم الثابت” الذي تقدمه بريطانيا للمساعدة في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

