رئيس وزراء بريطانيا يعتزم إجراء محادثات عاجلة بشأن “الكارثة الإنسانية” في غزة

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيجري اتصالا عاجلا مع فرنسا وألمانيا بشأن الوضع في غزة واصفا إياه بأنه كارثة إنسانية “لا توصف ولا يمكن تبريرها”.

وفي بيان شديد اللهجة صدر في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، قال ستارمر إنه سيناقش مع الشركاء “ما يمكننا فعله على وجه السرعة لوقف القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجونه بشدة”، داعيا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف أن حالة “المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فقد بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. إننا نشهد كارثة إنسانية”.

وأضاف، في إشارة إلى فرنسا وألمانيا، “إننا جميعا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل مسارها وتسمح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة دون تأخير”.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 شخص ماتوا بسبب الجوع، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت أكثر من 100 منظمة، من بينها ميرسي كوربس والمجلس النرويجي للاجئين وريفيوجيز إنترناشونال، إن المجاعة الجماعية تنتشر في غزة بينما تنتظر أطنان من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى خارج القطاع مباشرة.

وتقول إسرائيل، التي قطعت جميع الإمدادات عن غزة في بداية مارس آذار ثم أعادت السماح بدخولها وفق قيود جديدة في مايو أيار، إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات لكن يجب أن تتحكم فيها لمنع وصولها إلى المسلحين.

وقال ستارمر إنه يدعم الجهود الأمريكية والقطرية والمصرية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف “وقف إطلاق النار سيضعنا على طريق يفضي للاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين”.