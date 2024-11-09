رئيس وزراء هولندا يغيب عن كوب29 بعد أحداث أمستردام

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أمستردام (رويترز) – قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف يوم السبت إنه لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) بعد وقوع اشتباكات في أمستردام الأسبوع الماضي بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه الحكومة الهولندية فيما إذا كانت إشارات تحذيرية وردت من إسرائيل دون الانتباه لها.

وأضاف سخوف على إكس “لن أذهب إلى أذربيجان خلال الأيام المقبلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29). ونظرا للتأثير الاجتماعي الكبير لأحداث ليل الخميس الماضي في أمستردام، سأبقى في هولندا”.

وقال سخوف إن وزيرة المناخ الهولندية صوفي هيرمانز ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني، بينما سيوفد مبعوثا للمناخ ليحل محله، وإن مجلس الوزراء سيناقش يوم الاثنين أعمال العنف التي وقعت يوم الخميس ليلا في أمستردام.

وقال ممثلو ادعاء في أمستردام يوم السبت إن أربعة من المشتبه بهم ما زالوا محتجزين على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف، من بينهم قاصران، وإن 40 آخرين فرضت عليهم غرامات للإخلال بالنظام العام إلى جانب 10 آخرين بسبب جرائم من بينها التخريب.

وتوقع ممثلو الادعاء القبض على مشتبه بهم آخرين.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب وسخوف يوم السبت. وكان ساعر أجرى محادثات مع وزير العدل دافيد فان فيل وزعيم تيار اليمين المتطرف خيرت فيلدرز عندما وصل إلى هولندا يوم الجمعة.

أصيب خمسة أشخاص على الأقل خلال أعمال الشغب التي شارك فيها مشجعون من فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي الذي خسر 5-صفر أمام أياكس في الدوري الأوروبي.

وقال وزير العدل الهولندي في رسالة إلى البرلمان إن عملية جمع المعلومات لا تزال مستمرة، وهو ما يشمل جمع معلومات عن احتمالات ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل، وعما إذا كانت الاعتداءات منظمة أو لها دوافع معادية للسامية.

وندد قادة سياسيون بالهجوم ووصفوه بأنه معاد للسامية وطالبوا بالعدالة الناجزة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات ردد فيها بعض المهاجمين عبارات معادية لإسرائيل. كما أظهرت لقطات مشجعين لفريق مكابي تل أبيب يرددون شعارات معادية للعرب قبل المباراة مساء الخميس.

وأرسلت إسرائيل طائرات إلى هولندا لإعادة المشجعين.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان “لا مكان للعنف والكراهية بجميع أشكالها في الرياضة”.

وحظرت أمستردام المظاهرات مطلع هذا الأسبوع ومنحت الشرطة سلطات الإيقاف والتفتيش الطارئة لمواجهة الاضطرابات.

وتصاعدت وقائع معاداة السامية في هولندا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وأبلغ عدد كبير من المنظمات والمدارس اليهودية عن تهديدات ورسائل كراهية.