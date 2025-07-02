ردود فعل متباينة في دمشق وبيروت بعيد إعلان اسرائيل اهتمامها بتطبيع العلاقات معهما

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في شوارع دمشق وبيروت، يثير إعلان إسرائيل اهتمامها بـ”تطبيع” علاقاتها مع سوريا ولبنان ردود فعل متباينة إزاء قضية كان نقاشها يعد حتى الأمس القريب من المحرمات.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإثنين إن لدى بلاده “مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان”، الى “دائرة السلام والتطبيع”، في إعلان لم تعلق عليه دمشق أو بيروت، ويأتي على وقع متغيرات إقليمية جذرية.

في دمشق، أقرّت السلطة الانتقالية بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تقول إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنّت اسرائيل مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة الحكم السابق.

ومنذ وصوله الى الحكم، أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أن سوريا لا ترغب في تصعيد أو صراع مع جيرانها. ودعا لاحقا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف هجماتها، متجنبا في تصريحاته استخدام مفردات وتعابير دأب سلفه بشار الأسد على استخدامها كوصفه إسرائيل بـ”الكيان الغاصب” أو “العدو الصهيوني”.

وتقول رانيا الفواخيري وهي ربة منزل لوكالة فرانس برس الثلاثاء بينما كانت في أحد مقاهي دمشق “لا مشكلة في أن نجري مفاوضات سلام (مع اسرائيل)، لكن بما يحفظ كرامة سوريا”.

وتضيف “بالتأكيد لا نتحدث عن تطبيع كامل، بل تطبيع مشروط لا ينال من حقنا”، معربة عن اعتقادها بأن سوريا التي خرجت من نزاع مدمر “لا استعدادات أو امكانيات لديها لتخوض حربا” مع اسرائيل.

وتربط السلطة الجديدة هدف المفاوضات بالعودة الى تطبيق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوات من الأمم المتحدة على المنطقة العازلة الفاصلة بين الطرفين.

في المقهى ذاته، يقول المحامي عوض الحمد لفرانس برس “ما أعرفه هو أن المفاوضات الجارية.. تتعلق بإعادة تنظيم فصل القوات لعام 1974”.

لكن في ما يتعلّق بالسلام مع اسرائيل، وإن “كان من اختصاص القيادة”، على حد تعبيره، لكن تحقيقه دونه شروط.

ويوضح “أي سلام يؤدي إلى إعادة الحقوق السورية، الشعب السوري كله معه. نحن نريد أرضنا، لدينا أرض مغتصبة” في اشارة الى هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967، ثم ضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويشدد على أن الجولان “لن يكون إلا عربيا سوريا”.

خلال عقود، قدمت المناهج الدراسية في سوريا إسرائيل بوصفها “عدوا” و”كيانا مغتصبا”، مع عدم الاعتراف بشرعيتها كدولة. وعدّت الصراع مع اسرائيل صراعا وجوديا، بما يتخطى كونه نزاعا حدوديا واعتبرت أن تحرير الجولان “واجب قومي”.

ولا تزال سوريا واسرائيل رسميا في حالة حرب منذ العام1948. لكنهما وقعتا اتفاقات هدنة ووقف اطلاق نار قبل عقود.

– “جزء لا يتجزأ” –

وشدّد وزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال الإثنين إن بلاده “مهتمة” بضمّ لبنان وسوريا الى الاتفاقات الابراهيمية، في إشارة إلى اتفاقات أبرمت برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2020، وأقيمت بموجبها علاقات رسمية بين إسرائيل ودول عربية عدة، على أن هضبة الجولان ستبقى “جزءا لا يتجزأ” من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.

وطالبت سوريا مرارا خلال حكم عائلة الأسد في جولات تفاوض باستعادة هضبة الجولان كاملة في مقابل السلام مع اسرائيل.

ومع اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، توقفت المفاوضات تماما، بينما توسع نفوذ إيران ومجموعات موالية لها.

وتأتي مساعي اسرائيل للتطبيع، بعدما أضعفت خصومها بهجمات عسكرية غير مسبوقة خصوصا حزب الله اللبناني وإيران، عدا عن تغير الحكم في سوريا.

وتضغط الولايات المتحدة، حليفة اسرائيل، بدورها من أجل السلام.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الأحد إن السلام مع إسرائيل ضروري لسوريا ولبنان. ونقل عن الشرع قوله إنه “لا يكره إسرائيل ويريد السلام” عند الحدود معها.

وطلب الدبلوماسي الأميركي من المسؤولين اللبنانيين التزاما رسميا بنزع سلاح حزب الله المعارض بشدّة لاتفاقات التطبيع مع اسرائيل.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل اسرائيل شن ضربات على لبنان وتؤكد أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

– “سنقاتله” –

ويتعهد المسؤولون اللبنانيون حصر السلاح في يد الدولة، ويطالبون اسرائيل بالانسحاب من خمسة مرتفعات استراتيجية تقدمت اليها خلال الحرب، ولم تنسحب منها بعد وقف إطلاق النار.

وأثارت الحرب التي خاضها حزب الله ضد إسرائيل انتقادات واسعة في لبنان، بعدما أدت الى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وألحقت دمارا واسعا بأجزاء من البلاد، وعمّقت من الأزمة الاقتصادية.

في شارع الحمرا في بيروت، يقول نعيم قصير (71 عاما) لفرانس برس “سلامة لبنان هي الأهم، وإذا كانت لا تتحقق إلا بالتطبيع.. يمكن ابرام معاهدة سلام حتى نعيد بناء بلدنا”.

ويعرب عن اعتقاده بأن التطبيع “يُبرم بين الحكومات، ولا يسري على الشعوب”.

على بعد عشرات الأمتار، في شارع الحمرا أيضا، يقول سائق سيارة الأجرة أحمد شمص (46 عاما) لفرانس برس “لو طبّع العالم كله مع إسرائيل.. فنحن أصحاب الأرض في الجنوب والبقاع والضاحية لن نطبع معه”.

ويضيف “سنبقى نقاتله حتى تنتهي الدنيا”.

يق-ناد/لار/لو