رسوم الاتحاد الاوروبي ردا على تعرفات ترامب معلّقة حتى 14 تموز/يوليو

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أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب معلّق حتى 14 تموز/يوليو من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات مع الرئيس الأميركي.

وتخوض واشنطن وبروكسل مواجهات تجارية منذ أسابيع بين الرسوم والرد عليها، بعدما أطلق ترامب حربا تجارية لم يسلم منها شركاء بلاده الوثيقين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت الأربعاء أولى تدابيرها، فارضة رسوما مضادة على البضائع الأميركية مثل الدراجات النارية والصويا والدواجن. وأتت هذه التعرفات المشددة ردا على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم.

لكن بعد ساعات، أعلن ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما. وتماهى التكتل مع ذلك من أجل التفاوض مع الإدارة الأميركية، دون الإعلان عن فترة محددة لتعليق رسومه المضادة.

ومن المقرر أن يتوجه المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش إلى واشنطن الاثنين لمناقشة القضية مع مسؤولين أميركيين.

راز/ريم/كام