The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

رسوم الاتحاد الاوروبي ردا على تعرفات ترامب معلّقة حتى 14 تموز/يوليو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب معلّق حتى 14 تموز/يوليو من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات مع الرئيس الأميركي.

وتخوض واشنطن وبروكسل مواجهات تجارية منذ أسابيع بين الرسوم والرد عليها، بعدما أطلق ترامب حربا تجارية لم يسلم منها شركاء بلاده الوثيقين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت الأربعاء أولى تدابيرها، فارضة رسوما مضادة على البضائع الأميركية مثل الدراجات النارية والصويا والدواجن. وأتت هذه التعرفات المشددة ردا على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم.

لكن بعد ساعات، أعلن ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما. وتماهى التكتل مع ذلك من أجل التفاوض مع الإدارة الأميركية، دون الإعلان عن فترة محددة لتعليق رسومه المضادة.

ومن المقرر أن يتوجه المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش إلى واشنطن الاثنين لمناقشة القضية مع مسؤولين أميركيين.

راز/ريم/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية