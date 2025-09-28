The Swiss voice in the world since 1935
رصد مسيّرات فوق مواقع عسكرية دنماركية مجددا (الجيش)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رُصدت مسيرات فوق مواقع عسكرية دنماركية ليل السبت لليوم الثاني على التوالي، حسبما أعلن الجيش الأحد، في حادثة تضاف إلى حوادث مماثلة في أنحاء هذا البلد خلال الأسبوع المنصرم.

وقال الجيش في بيان “تؤكد القوات المسلحة رصد مسيرات في العديد من المواقع التابعة للقوات المسلحة خلال الليل. ونُشر عدد من القدرات”.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن حالات الرصد تلك أو رد الجيش عليها.

وأفادت وسائل إعلام دنماركية بعدم إغلاق أي مطارات ليلا.

وتسبب رصد مسيرات غامضة في أنحاء الدنمارك والنروج منذ 22 أيلول/سبتمبر في إغلاق عدد من المطارات، ولمحت الدنمارك إلى احتمال ضلوع روسيا في ذلك.

والسبت أعلن الجيش عن رصد مسيرات مجهولة فوق “العديد من المواقع العسكرية” ليل الجمعة السبت، بدون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الشرطة رصد “مسيرة أو اثنتين” مساء الجمعة قرب وفوق قاعدة كاراب العسكرية، الأكبر في الدنمارك والتي تضم جميع مروحيات الجيش وأنظمة المراقبة الجوية ومدرسة طيران ووسائل دعم.

وعزز حلف شمال الأطلسي إجراءات “اليقظة” في منطقة البلطيق عقب خرق المسيرات المجالات الجوية تلك، حسبما أعلن متحدث باسم التكتل.

وقال مارتن أودونيل في مؤتمر صحافي ليل السبت الأحد أن الإجراءات “تشمل منصات للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل” في المنطقة الواقعة إلى الغرب من روسيا.

وتستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.

بو/غد/ب ق

