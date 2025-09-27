رصد مسيّرتين فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

رُصدت مسيّرتان مجهولتا المصدر تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت، في آخر حادثة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دنماركيون بأنه “هجوم هجين”، ملمحين إلى احتمال ضلوع روسيا فيه.

وفي النروج المجاورة، يحقق الجيش أيضا في “رصد محتمل لمسيّرات” في ساعة مبكرة من صباح السبت قرب أكبر قاعدة عسكرية له هي أورلاند التي تضم مقاتلاته من طراز إف-35، وفق ما أفاد ناطق عسكري وكالة فرانس برس.

وقال الشرطي الدنماركي سايمن سكلسيار لوكالة فرانس برس “يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثا قرابة الساعة 20,15 (18,15 ت غ الجمعة) استمر ساعات. رُصدت مسيرة أو مسيرتان خارج القاعدة الجوية وفوقها”، في إشارة إلى قاعدة كاراب العسكرية.

وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين، مؤكدا “عدم إسقاطهما”. ولفت الى أن الشرطة تتعاون مع الجيش في إطار التحقيق.

وتم تأكيد وجود مسيّرات ليل الجمعة السبت فوق “مواقع عسكرية عدة”، وفق ما قال ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس رافضا تقديم مزيد من التفاصيل.

وتتشارك قاعدة كاراب مدرجاتها مع مطار ميتييلاند المدني الذي أُغلق لفترة قصيرة رغم أن أي رحلات لم تتأثر ولم تكن أي رحلات تجارية مقررة في ذلك الوقت، بحسب سكلسيار.

وأدى رصد المسيرات الغامضة في الدنمارك والنروج منذ الإثنين إلى إغلاق مطارات عدة.

وأعلنت شرطة مقاطعة نوردلاند بشمال النروج، أنها مددت موقتا القيود الجوية والبرية المفروضة على الطائرات المسيرة وغيرها من المركبات الجوية المسيرة لتشمل منطقة بقطر 10 كيلومترات حول أربعة مطارات تسير رحلات إقليمية ودولية وعسكرية، حتى ظهر الاثنين.

وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الخطوة “إجراء احترازي”، مؤكدة عدم رصد أي مسيرات في المنطقة السبت.

– مسؤولية روسية؟ –

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريديريكسن الخميس إن البلاد كانت “ضحية هجمات هجينة خلال الأيام الأخيرة” في إشارة إلى نوع من الحروب غير التقليدية.

وعجز المحققون حتى الآن عن تحديد الجهة المسؤولة في هذه القضية إلا أن وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن قال الخميس إن عمليات التحليق هذه يبدو أنها “من فعل جهة محترفة”.

وغمزت فريدريكسن من قناة روسيا بقولها “ثمة دولة تمثل تهديدا لأمن أوروبا هي روسيا”.

ورفضت موسكو “بشكل قاطع” الخميس الاتهامات بأنها ضالعة في الحوادث التي سجلت في الدنمارك.

ووصفت سفارة روسيا في كوبنهاغن هذا الأمر بأنه “استفزاز مبرمج” في رسالة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغارد مطلع الأسبوع أن الهدف من هذه الهجمات “هو إشاعة الخوف وزرع الانشقاق وترهيبنا”.

وبدأت عمليات التحليق بعد أيام قليلة من إعلان الدنمارك أنها ستشتري للمرة الأولى أسلحة دقيقة طويلة المدى لأن روسيا تشكل “تهديدا في السنوات المقبلة”.

وقال وزير العدل إن كوبنهاغن ستستحوذ أيضا على قدرات جديدة لرصد المسيرات وتحييدها.

واتفق وزراء الدفاع في نحو عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على جعل “إقامة جدار مضاد للمسيرات” أولوية.

ودعا المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع اندريوس كوبيليوس أوروبا إلى استخلاص العبر من النزاع في أوكرانيا واعتماد دفاعات مضادة للمسيرات سريعا.

وقال كوبيليوس لوكالة فرانس برس “علينا التحرك بسرعة. ويجب أن نتحرك مستخلصين كل العبر من أوكرانيا من خلال إقامة جدار مضاد للمسيرات مع أوكرانيا”.

وتستضيف كوبنهاغن الأربعاء والخميس قمة أوروبية تضم رؤساء الحكومات.

والجمعة أعلنت كوبنهاغن أنها قبلت عرض السويد تزويدها تكنولوجيا مضادة للمسيرات لضمان حسن سير الاجتماع.

وفي النروج، يتعاون الجيش والشرطة لتحديد ما إذا كان تم رصد مسيّرات.

وقال برينيار ستوردال، الناطق باسم المقر المشترك النروجي لوكالة فرانس برس “يرجّح أن تكون مسيّرات لكن التحقيق سيحدد ماهيتها بالضبط. في هذه المرحلة، نتعامل مع الواقعة على أنها مسيّرات”.

وأضاف أن “مسيّرتين على الأقل” حلقتا فوق منطقة حساسة قرب القاعدة “لنحو ساعة” قبل أن تختفيا.

