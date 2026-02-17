رمضان الأربعاء في معظم دول الخليج والخميس في مصر وسوريا

2دقائق

القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) – أعلنت السعودية والكويت والإمارات وقطر واليمن اليوم الثلاثاء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447 وأن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير شباط هو أول أيام الشهر الكريم.

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان “شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة”.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إنه “لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الأربعاء 18 من شهر فبراير 2026م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447ه، ويجب صيامه”.

وفي القدس، أعلن رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين أن غدا الأربعاء هو غرة رمضان. وأعلن مفتي لبنان كذلك أن الأربعاء هو أول الشهر الفضيل.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان أن غدا الأربعاء هو أول أيام مضان، لكن مصر والأردن أعلنا عدم ثبوت رؤية الهلال ليكون بذلك غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس هو أول أيام رمضان في البلدين.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان أن قرارها جاء بعد أن “تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريّا”.

وفي سوريا ، قالت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس هو غرة رمضان.

(شارك في التغطية ريام محمد مخشف وعلي صوافطة – إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)