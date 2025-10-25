روبيو يؤكد تواصل جهود إعادة رفات الرهائن الإسرائيليين من غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت خلال زيارته لإسرائيل، استمرار الجهود لاستعادة رفات الرهائن، وذلك خلال اجتماع مع أقارب جنديين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية من بين 13 جنديا ما زالت جثامينهم في غزة.

وقال روبيو في منشور على منصة إكس “لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأميركيين إيتاي تشين وعومر نيوترا”.

وأضاف “لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم – ورفات جميع الآخرين”.

وعلّق منتدى عائلات الرهائن والمفقودين على منصة إكس قائلا “شكرا لكم”، مضيفا “يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا – حتى يتم تحرير آخر رهينة”.

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان الرقيب إيتاي تشين (19 عاما) متمركزا على الحدود مع قطاع غزة عندما شنت حماس وحلفاؤها هجومهم الذي أشعل فتيل الحرب. وأعلن الجيش الإسرائيلي موته في آذار/مارس 2024.

وقتل النقيب عومر نيوترا، المتطوع في الجيش الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 21 عاما، في هجوم على دبابته على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد أخرجه المهاجمون من الدبابة مع ثلاثة جنود آخرين، وفق مقاطع فيديو نشرتها حماس.

ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.

بموجب هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه على أساس خطة ترامب، سلمت حماس في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، وقالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.

وحذّر الرئيس الأميركي الاثنين من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم “القضاء عليها”.

