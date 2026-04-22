روسيا تؤكد أنّها ستوقف إمدادات النفط الكازاخي إلى مصفاة ألمانية “لأسباب تقنية”

أكدت روسيا الأربعاء أنها ستوقف، اعتبارا من الشهر المقبل، تدفّق النفط الكازاخي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “دروجبا”، مرجعة ذلك إلى أسباب تقنية، في حين شدّدت برلين على أنها لا تتوقّع حدوث أزمة في إمدادات الطاقة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في حديث إلى صحافيين من بينهم مراسل وكالة فرانس برس في الكرملين، “اعتبارا من الأول من أيار/مايو، سيتم بالفعل إعادة توجيه كميات النفط الكازاخي التي كانت تُنقل سابقا عبر خط دروجبا إلى ألمانيا، إلى مسارات لوجستية أخرى متاحة. ويعود ذلك إلى القدرات التقنية الحالية”.

وسيؤثّر هذا التوقّف على مصفاة تديرها الشركة الألمانية التابعة لشركة النفط الروسية الحكومية “روسنفت”، والتي تزوّد جزءا كبيرا من منطقة برلين وكذلك المطار الدولي للعاصمة بالوقود.

ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، فإن التوقّف “لن يقيّد بشكل كبير عمليات المصفاة”، لكنه أضاف أن السلطات تراقب عن كثب توفّر وقود الكيروسين.

وكانت وزارة الطاقة الألمانية أفادت وكالة فرانس برس بأنها علمت بعزم روسيا وقفَ تدفّق النفط الكازاخي عبر خط أنابيب “دروجبا” إلى مصفاة “بي سي كيه” في شفيدت قرب الحدود البولندية، اعتبارا من الأول من أيار/مايو.

وقالت الشركة إن الفرع الألماني لشركة “روسنفت” أبلغ الجهات التنظيمية الألمانية بأن وزارة الطاقة الروسية أصدرت أمرا بوقف الإمدادات.

وأوضحت أن “روسنفت ألمانيا” تقوم حاليا “بتقييم تداعيات” إغلاق خط الأنابيب على المصفاة، و”تستخدم جميع الخيارات المتاحة لضمان أمن الإمدادات في ألمانيا”.

وفي حين مصفاة “بي سي كيه” القريبة من الحدود البولندية جزءا كبيرا من منطقة برلين بالوقود، إلا أنّ وزارة الطاقة الألمانية أعربت عن ثقتها في أن التأثير سيكون محدودا.

وقالت إن “غياب إمدادات النفط الكازاخي إلى مصفاة بي سي كيه لا يهدّد أمن إمدادات المنتجات النفطية في ألمانيا، حتى لو اضطرت منشأة بي سي كيه في شويدت إلى العمل بأقلّ من طاقتها”.

ويُنقل النفط الكازاخي حاليا عبر خط أنابيب “دروجبا” الذي يمرّ عبر الأراضي الروسية. ويمتدّ أحد فروع الخط عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، بينما يمرّ فرع آخر عبر أوكرانيا إلى المجر.

وتسبّب تضرُّر القسم الأوكراني المنفصل من خط الأنابيب في خلاف سياسي كبير بين المجر وأوكرانيا، حيث تعهّد رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان بعرقلة قرض من الاتحاد الأوروبي لكييف إلى أن تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب.

وكانت الحكومة الألمانية وضعت “روسنفت ألمانيا” تحت الوصاية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وفي أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الروسي.

