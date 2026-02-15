روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا خلال الشهر الجاري

تفقّد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف قواته في أوكرانيا حيث أكد السيطرة على 12 قرية في شرق البلاد خلال شباط/فبراير، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الأحد.

وقال غيراسيموف “خلال أسبوعين في شباط/فبراير، ورغم الظروف الشتوية القاسية، حررت القوات… 12 قرية”.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من ذلك بشكل مستقل، علما بأن وتيرة التقدم الروسي تسارعت خلال الخريف.

وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونيتسك في شرق البلاد في إطار أي اتفاق سلام محتمل يضع حدا للنزاع، وهو ما ترفضه كييف.

وأتت زيارة رئيس الأركان قبل أيام من عقد موسكو وكييف وواشنطن جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف وضع حد للهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، والذي يتمّ عامه الرابع في أواخر شباط/فبراير.

وأكد غيراسيموف أن قواته تواصل التقدم باتجاه مدينة سلوفيانسك الصناعية التي سقطت موقتا في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا في العام 2014، وتتعرض لهجمات متكررة حاليا.

وتبعد القوات الروسية نحو 15 كيلومترا عنها.

وبعد أشهر من بدء الهجوم، أعلنت روسيا ضمّ مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، رغم أنها لا تسيطر عليها عسكريا بالكامل. كما تقدمت في مناطق أخرى.

وقال غيراسيموف إن موسكو تعمل على توسيع “منطقة أمنية” في أنحاء حدودية من سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا حيث تسيطر على بعض المناطق.

وأفاد بأنه سيناقش مع ضباطه “الإجراءات المقبلة في اتجاه دنيبروبتروفسك”، الإقليم الذي دخلته القوات الروسية خلال الصيف الماضي.

