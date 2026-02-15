The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا خلال الشهر الجاري

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تفقّد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف قواته في أوكرانيا حيث أكد السيطرة على 12 قرية في شرق البلاد خلال شباط/فبراير، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الأحد.

وقال غيراسيموف “خلال أسبوعين في شباط/فبراير، ورغم الظروف الشتوية القاسية، حررت القوات… 12 قرية”.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من ذلك بشكل مستقل، علما بأن وتيرة التقدم الروسي تسارعت خلال الخريف.

وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونيتسك في شرق البلاد في إطار أي اتفاق سلام محتمل يضع حدا للنزاع، وهو ما ترفضه كييف.

وأتت زيارة رئيس الأركان قبل أيام من عقد موسكو وكييف وواشنطن جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف وضع حد للهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، والذي يتمّ عامه الرابع في أواخر شباط/فبراير.

وأكد غيراسيموف أن قواته تواصل التقدم باتجاه مدينة سلوفيانسك الصناعية التي سقطت موقتا في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا في العام 2014، وتتعرض لهجمات متكررة حاليا.

وتبعد القوات الروسية نحو 15 كيلومترا عنها.

وبعد أشهر من بدء الهجوم، أعلنت روسيا ضمّ مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، رغم أنها لا تسيطر عليها عسكريا بالكامل. كما تقدمت في مناطق أخرى.

وقال غيراسيموف إن موسكو تعمل على توسيع “منطقة أمنية” في أنحاء حدودية من سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا حيث تسيطر على بعض المناطق.

وأفاد بأنه سيناقش مع ضباطه “الإجراءات المقبلة في اتجاه دنيبروبتروفسك”، الإقليم الذي دخلته القوات الروسية خلال الصيف الماضي.

بور/كام/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية