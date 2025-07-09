زعيم حزب العمال الكردستاني: الكفاح المسلح ضد تركيا انتهى

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(رويترز) – ظهر عبد الله أوجلان الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني المحظور في فيديو نادر على الإنترنت يوم الأربعاء ليعلن انتهاء الكفاح المسلح للجماعة ضد تركيا، ودعا إلى تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية.

وحث أوجلان في الرسالة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو حزيران ونشرتها وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني، البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية سلام أوسع نطاقا.

وقال في الفيديو “انتهت مرحلة الكفاح المسلح. هذه ليست خسارة، بل فوز تاريخي”.

وأضاف “يجب الآن استبدال مرحلة الكفاح المسلح طواعية بمرحلة من السياسة والقانون الديمقراطيين”.

وقرر حزب العمال الكردستاني في مايو أيار حل نفسه بعد دعوة مكتوبة من أوجلان في فبراير شباط‭‭‭. ‬‬‬وكان الحزب يخوض حملة ضد الدولة التركية منذ أربعة عقود، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد لأوروبي منظمة إرهابية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة عام 1984 وكان هدفه في الأصل إقامة دولة كردية مستقلة، وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفرض عبئا اقتصاديا ثقيلا على البلاد، وأجج انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة.

‭‭‭‬‬ويُمثل الفيديو لحظة نادرة وربما محورية في الصراع الطويل، إذ يُتيح ما قد تكون أهم فرصة للرئيس رجب طيب أردوغان حتى الآن للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الكردية، في حال قررت حكومته الرد.

ويأتي ذلك أيضا قبل أن يبدأ مسلحو حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحتهم في مجموعات بمدينة السليمانية شمال العراق يوم الجمعة، في خطوة مهمة في هذه العملية.

وظهر أوجلان، جالسا بقميص بولو بيج اللون وأمامه كوب من الماء على طاولة، وبدا وكأنه يقرأ من نص مكتوبٍ في الفيديو الذي تبلغ مدته سبع دقائق، وهو أول تسجيل علني مصور له أو لصوته منذ اعتقاله عام 1999. وكان يجلس بجانبه ستة آخرون من أعضاء حزب العمال الكردستاني المسجونين، وجميعهم ينظرون مباشرة إلى الكاميرا.

وقال إن حزب العمال الكردستاني، الذي تمركز في المناطق الجبلية بشمال العراق في السنوات القليلة الماضية، أنهى أجندته الانفصالية.

وأضاف “تحقق الهدف الرئيسي – تم الاعتراف بوجودنا. ما يتبقى سيكون تكرارا مفرطا وطريقا مسدودا”.

وذكر أوجلان أن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي ولعب دورا رئيسيا في تسهيل قرار حزب العمال الكردستاني بنزع سلاحه، ينبغي أن يعمل جنبا إلى جنب مع الأحزاب السياسية الأخرى لدفع عملية السلام.

ويتوقع حزب العمال الكردستاني وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب أن تتعامل أنقرة مع المطالب السياسية الكردية، ربما قبل تسليم الأسلحة في تركيا.

تأتي رسالة أوجلان بعد يوم من زيارة إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات التركي للعاصمة العراقية بغداد لعقد اجتماعات عالية المستوى مع مسؤولين عراقيين، حسبما ذكر الجهاز. وزار كالين أيضا أربيل بشمال العراق في وقت سابق.

وركزت المحادثات على تعزيز أمن الحدود والخطوات نحو “تركيا خالية من الإرهاب”، حيث أعربت الحكومة العراقية عن دعمها الكامل للجهود المشتركة الرامية للقضاء على الجماعات المسلحة في المنطقة.