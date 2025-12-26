زيلينسكي يجتمع بترامب الأحد في فلوريدا

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأميركي دونالد ترامب الأحد في فلوريدا لمناقشة مساعي إنهاء الحرب مع روسيا، وفق ما أعلنت كييف الجمعة.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع لمناقشة مقترحات سلام جديدة وسط تكثّف الجهود الأميركية لإنهاء أسوأ صراع تشهده القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد أودى النزاع بحياة عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار من ديارهم، فيما حلّ الدمار بجزء كبير من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ اندلاع الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وينصّ المقترح الأخير القائم على 20 بندا على تجميد خطوط القتال لكن مع إفساح المجال لأوكرانيا لسحب قوّاتها من الجبهة الشرقية حيث يُقترح إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح، بحسب التفاصيل التي كشف عنها زيلينسكي هذا الأسبوع.

وتعدّ هذه الخطّة أكثر قبولا لكييف من مقترح سابق من 28 بندا قدّمته واشنطن الشهر الماضي أتى مراعيا لأغلبية المطالب الرئيسية لموسكو.

وأكّدت روسيا مرارا أنها لن تخفّف من مطالبها العالية السقف.

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحافيين الجمعة “في نهاية الأسبوع والأحد على ما أعتقد، سنعقد في فلوريدا اجتماعا مع الرئيس ترامب”.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكراني في وقت لاحق بأنه “خُطّط لعقد الاجتماع” الأحد في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة حيث يملك ترامب منتجعا كبيرا.

– “حجج لعدم الموافقة” –

وتنصّ الخطة في جزء منها على اتفاقات أميركية أوكرانية ثنائية منفصلة في ما يخصّ الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار والاقتصاد. وكشف زيلينسكي أن تغييرات تجرى على تفاصيل هذه البنود بوتيرة يومية.

وقال “سنناقش هذه المستندات والضمانات الأمنية”.

وأشار “في ما يخصّ المسائل الحسّاسة، سوف نناقش مسألة دونباس ومحطّة زابوريجيا النووية ونناقش أيضا بالطبع أمورا أخرى”.

وكان زيلينكسي قد كشف هذا الأسبوع عن تباين في الآراء بين كييف وواشنطن بشأن هاتين المسألتين الأساسيتين.

وتضغط واشنطن على أوكرانيا للانسحاب من الأجزاء المتبقية تحت سيطرتها من منطقة دونيتسك الشرقية والمقدّرة بحوالى 20 % من المساحة الإجمالية، بناء على المطالب الروسية في هذا الخصوص.

وهي اقترحت أيضا إدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية، الأكبر من نوعها في أوروبا، التي باتت تحت سيطرة روسية.

وأشار زيلينسكي إلى أنه قد يتخلّى عن أراض إذا ما وافق الأوكرانيون على ذلك في سياق استفتاء، رافضا أيّ مشاركة روسية في المحطة النووية.

ويبدو أن أوكرانيا قد حصلت على بعض التنازلات في النسخة الجديدة من الخطّة التي أسقط منها بحسب زيلينسكي شرط تخلّي كييف بموجب القانون عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلا عن بنود سابقة تتعلّق بالاعتراف بأراض تسيطر عليها موسكو منذ 2014 على أنها روسية.

وأفاد الكرملين الجمعة عن اتصال هاتفي بين يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئاسة ومسؤولين أميركيين لمناقشة آخر المستجدّات. وهو لم يقدّم مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

ولم تبدِ موسكو أيّ استعداد للتخلّي عن مطالبها الأساسية القاضية خصوصا بانسحاب أوكرانيا بالكامل من منطقة دونباس الشرقية وتخلّيها عن فكرة الانضمام إلى الناتو.

وهي تطالب بمنع الدول الغربية من إيفاد قوّات لحفظ السلام في أوكرانيا، فضلا عن قيود عسكرية وسياسية شديدة تقول كييف إنها أقرب إلى الاستسلام.

وأشار زيلينسكي إلى أن المفاوضين الأوكرانيين لا يتواصلون مباشرة مع موسكو بل عبر الوسيط الأميركي الذي ينتظر ردّ الكرملين على المقترح الأخير.

وشكّك الرئيس الأوكراني في رغبة موسكو في وقف الأعمال القتالية، قائلا “روسيا تبحث دوما عن حجج لعدم الموافقة”.

واتهمت روسيا الجمعة أوكرانيا بمحاولة “نسف” المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن النص الجديد الذي قدمته كييف “يختلف اختلافا جذريا” عما تفاوضت عليه موسكو مع الأميركيين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات متلفزة إن “قدرتنا على بذل الجهد النهائي والتوصل إلى اتفاق تعتمد على عملنا والإرادة السياسية للطرف الآخر، لا سيما في ظل تكثيف كييف وداعميها، خصوصا داخل الاتحاد الأوروبي، الذين لا يؤيدون الاتفاق، جهودهم لنسفه”.

