زيلينسكي يحضّ رئيس وزراء سلوفاكيا على التخلّي عن إمدادات النفط الروسي

afp_tickers

2دقائق

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الجمعة على التخلي عن إمدادات النفط من روسيا التي تستخدم عائدات التصدير لتمويل حربها المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على معظم واردات النفط من روسيا ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، لكن تم استثناء سلوفاكيا والمجر من الحظر لمنحهما مهلة للعثور على إمدادات بديلة.

وقد أحدث ذلك توترا بين براتيسلافا وكييف التي يعبرها خط أنابيب دروجبا الذي يضخ النفط الروسي إلى الدولتين المنضويتين في الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي إن “النفط الروسي على غرار الغاز الروسي لا مستقبل له”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيكو.

وإذ أوضح أنه في حين تواصل أوكرانيا ضرب بنى تحتية للطاقة الروسية، لفت إلى أن أحدا لن يكون بمنأى من تداعيات ذلك.

وعقد الاجتماع بين فيكو الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وزيلينسكي في مدينة أوجغورود في الغرب الأوكراني، بالقرب من سلوفاكيا والمجر.

ويوجّه فيكو على نحو منتظم انتقادات للرئيس الأوكراني.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا إنه يتطلّع إلى نهاية سريعة للحرب، لكنه أقر بـ”اختلاف الآراء” بهذا الصدد بينه وبين زيليسنكي.

كما توقّع فيكو تطبيع العلاقات مع روسيا، قائلا “نحن نقول ببساطة على نحو مسبق ما هي الاحتمالات، من أين سنبدأ الحديث مجددا، وما هي المهام التي سنتولاها معا”.

في وقت سابق، أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض وكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته، بأن الرئيس دونالد ترامب شدّد على “وجوب أن تتوقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يموّل الحرب”.

بور-ممب-اسي/ود/ب ق