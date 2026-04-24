زيلينسكي يصل إلى السعودية لتعزيز التعاون الأمني

كييف 24 أبريل نيسان (رويترز) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة السعودية اليوم الجمعة، في ثاني زيارة له إلى المملكة في أقل من شهر مع سعي كييف إلى تعزيز التعاون الأمني والترويج لتقنياتها، التي تمت تجربتها، وسط حرب إيران.

وقال زيلينسكي على (إكس) لدى وصوله إلى السعودية “حصلنا أمس خلال اجتماع مع قادة أوروبيين على ضمانات مالية لتعزيز قدرتنا على الصمود. نواصل اليوم تعزيز اتفاقياتنا مع السعودية في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية”.

وأضاف أنه يعتزم لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يذكر زيلينسكي المدينة التي وصل إليها، لكن التلفزيون السعودي قال إنه وصل إلى جدة.

وخلال زيارته للمملكة في أواخر مايو أيار، توصلت كييف والرياض إلى اتفاقية تعاون دفاعي وصفها زيلينسكي بأنها ترسخ أساسا متينا لعقود مستقبلية.

وبعد اندلاع حرب إيران، أبرمت أوكرانيا صفقات مع عدة شركاء لها في الشرق الأوسط وعرضت تقنيات وخبرات في إسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة بعيدة المدى.

وأشاد زيلينسكي لاحقا بالمساعدة الأوكرانية قائلا إنها تحقق نتائج في الشرق الأوسط. وعرض أيضا الخبرة الأوكرانية في المساعدة على استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)