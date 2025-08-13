زيلينسكي يصل برلين للمشاركة في اجتماع بالفيديو مع قادة أوروبيين وترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين الأربعاء لعقد اجتماعات عبر الفيديو مع قادة أوروبيين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في مسعى لإقناعه بالدفاع عن مصالح كييف خلال القمة المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وسيحاول الأوروبيون الذين تعهد ترامب الاتصال بهم بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي في انكوريج، كبرى مدن ألاسكا، التأثير على الرئيس الأميركي بحلول موعد القمة.

يخشى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأوروبيون أن تفضي القمة التي من المتوقع ألا يحضرها، إلى تسوية على حساب كييف بعد ثلاث سنوات ونصف من النزاع.

ولذلك، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأميركي ونائبه جاي دي فانس للمشاركة في “اجتماع افتراضي” الأربعاء مع زيلينسكي، إلى جانب رؤساء دول وحكومات فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وفنلندا.

من جانبها، قللت روسيا من أهمية هذه المشاورات. وقال نائب الناطق باسم الخارجية الروسية أليكسي فادييف “نعتبر المشاورات التي يسعى لها الأوروبيون بلا أهمية عمليا وسياسيا”، متّهما الاتحاد الأوروبي بـ”تخريب” الجهود الأميركية والروسية لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

– اجتماعات متتالية –

بعد اجتماع ثنائي، يبدأ الزعيمان أول مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائهما الأوروبيين، قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الساعة 14,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) على أن ينضم إليهم ترامب ونائبه حوالى الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يدلي زيلينسكي وميرتس بتصريحات في ختام المؤتمر الذي سيتبعه اجتماع أخير لـ”تحالف الراغبين” المؤيد لكييف.

وستدور المحادثات حول سبل “ممارسة ضغط على روسيا” و”التحضير لمفاوضات سلام محتملة” والقضايا “المتعلقة بالمطالبات بأراض والضمانات الأمنية”، بحسب برلين.

الثلاثاء، أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على وجوب أن يتمكن الأوكرانيون من “تقرير مصيرهم” معتبرين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جوهرية إلا “في إطار وقف إطلاق نار أو خفض الأعمال الحربية”.

من جانبه، تحدث بوتين مع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات مؤخرا، ومن بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

– “خداع” روسي –

قبل وصوله الى برلين، دعا زيلينسكي الأربعاء حلفاءه إلى مواجهة أي “خداع” من روسيا.

وقال على تلغرام “يجب الضغط على روسيا من أجل سلام عادل” وذلك بعد ان استبعد أي انسحاب لقواته من شرق أوكرانيا كجزء من اتفاق محتمل مع موسكو بوساطة أميركية.

وتوقع ترامب ان يتم “تبادل أراض”، في حين يسيطر الجيش الروسي حاليا على نحو 20 في المئة من مساحة أوكرانيا.

لكنه لا يعول على تحقيق اختراق خلال اجتماعه مع بوتين.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية كارولاين ليفيت أن الهدف من القمة بالنسبة الى ترامب هو “أن يكون لديه فهم افضل لكيفية قيامنا بوضع حد لهذه الحرب”.

قبل عودته إلى البيت الأبيض، تباهى الرئيس الأميركي بقدرته على إنهاء ثلاث سنوات من الغزو الروسي في غضون “24 ساعة”.

لكن طموحاته تبددت بفشل ثلاث جولات من محادثات السلام بين كييف وموسكو عُقدت أخيرا في تركيا.

