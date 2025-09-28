The Swiss voice in the world since 1935
ساركوزي لا ينتظر “إطلاقا” العفو عنه ويسعى لإثبات براءته

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر “إطلاقا” الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكدا العمل على إثبات “نزاهته”، في مقابلة نشرت الاحد.

وقضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما “سمح لمقربين منه” بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.

وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفوا من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية “لا”. 

وأوضح “لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبدا بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي”، وختم حديثه بعبارة “سأنتصر”.

ولا يسري العفو إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خيارا الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.

بفا/ريم/الح

