The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سبايس اكس تشتري تراخيص ترددات من إيكوستار بقيمة 17 مليار دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اشترت شركة سبياس إكس، المملوكة من إيلون ماسك، تراخيص ترددات بقيمة 17 مليار دولار من المشغل الأميركي إيكوستار في إطار خطتها لتعزيز عمليات شبكة ستارلينك، حسبما أعلنت الشركتان في بيان الإثنين. 

وأوضح البيان أن هذه الصفقة ستمكن مشتركي بوست موبايل التابعة لشركة إيكوستار من الوصول إلى خدمة ستارلينك للاتصال المباشر بالخلوي من سبايس إكس، من دون الحاجة إلى محطة مخصصة إضافية. 

أطلقت سبايس إكس أول أقمارها الاصطناعية للاتصال المباشر بالخلوي في أوائل 2024. 

وصرحت سبايس إكس على موقعها الإلكتروني أنه بالإضافة إلى الرسائل النصية والتنبيهات، أصبح بإمكان زبائن شبكة ستارلينك للاتصال المباشر بالخلوي الآن الوصول إلى التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة في المناطق النائية. 

ولتقديم هذه الخدمات دخلت الشركة في شراكة مع عشرة مشغلين، متواجدين في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا واليابان، بالإضافة إلى سويسرا وأوكرانيا. 

وتقول سبياس إكس على موقعها الإلكتروني “لا يزال أكثر من 50% من مساحة اليابسة في العالم خارج نطاق خدمات الاتصالات الأرضية”

“ومن هذا المنطلق، ومع تطوير ونشر الجيل الجديد من كوكبة أقمار دايركت تو سيل (للاتصال المباشر بالخلوي) نؤكد التزامنا بالعمل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول حول العالم لمواصلة توفير تغطية شاملة لأكبر عدد ممكن من الزبائن”.

وفي التداولات الالكترونية التي سبقت افتتاح بورصة نيويورك حوالي الساعة 12,00 ت غ، ارتفعت أسهم إيكوستار بنسبة 22 % لتصل إلى 82 دولارا.

بور-ليم/غد/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية