سبايس اكس تشتري تراخيص ترددات من إيكوستار بقيمة 17 مليار دولار

اشترت شركة سبياس إكس، المملوكة من إيلون ماسك، تراخيص ترددات بقيمة 17 مليار دولار من المشغل الأميركي إيكوستار في إطار خطتها لتعزيز عمليات شبكة ستارلينك، حسبما أعلنت الشركتان في بيان الإثنين.

وأوضح البيان أن هذه الصفقة ستمكن مشتركي بوست موبايل التابعة لشركة إيكوستار من الوصول إلى خدمة ستارلينك للاتصال المباشر بالخلوي من سبايس إكس، من دون الحاجة إلى محطة مخصصة إضافية.

أطلقت سبايس إكس أول أقمارها الاصطناعية للاتصال المباشر بالخلوي في أوائل 2024.

وصرحت سبايس إكس على موقعها الإلكتروني أنه بالإضافة إلى الرسائل النصية والتنبيهات، أصبح بإمكان زبائن شبكة ستارلينك للاتصال المباشر بالخلوي الآن الوصول إلى التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة في المناطق النائية.

ولتقديم هذه الخدمات دخلت الشركة في شراكة مع عشرة مشغلين، متواجدين في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا واليابان، بالإضافة إلى سويسرا وأوكرانيا.

وتقول سبياس إكس على موقعها الإلكتروني “لا يزال أكثر من 50% من مساحة اليابسة في العالم خارج نطاق خدمات الاتصالات الأرضية”

“ومن هذا المنطلق، ومع تطوير ونشر الجيل الجديد من كوكبة أقمار دايركت تو سيل (للاتصال المباشر بالخلوي) نؤكد التزامنا بالعمل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول حول العالم لمواصلة توفير تغطية شاملة لأكبر عدد ممكن من الزبائن”.

وفي التداولات الالكترونية التي سبقت افتتاح بورصة نيويورك حوالي الساعة 12,00 ت غ، ارتفعت أسهم إيكوستار بنسبة 22 % لتصل إلى 82 دولارا.

