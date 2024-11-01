سبعة قتلى في هجوم وقع أثناء حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في باكستان (شرطة)

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أسفر تفجير استهدف عناصر شرطة كانوا يحرسون حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غرب باكستان عن مقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت يعاود الفيروس انتشاره في البلاد.

استهدف التفجير عناصر الشرطة في مدينة ماستونغ في إقليم بلوشستان بينما كانوا في حافلة لحراسة العاملين في المجال الطبي المشاركين في حملة التطعيم التي تجري على مستوى البلاد، بحسب الشرطة.

وقال الضابط رفيع المستوى في الشرطة عبد الفتاح لوكالة فرانس برس إن “سبعة أشخاص: شرطي وخمسة وأطفال وصاحب متجر” قتلوا في التفجير الذي وقع في السوق الرئيسية للمدينة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

وتعد باكستان وأفغانستان المجاورة البلدين الوحيدين حيث ما زال شلل الأطفال متفشيا وتُستهدف فرق التطعيم عادة من قبل مسلحين يشنون حملة ضد قوات الأمن.

بور-جتس/لين/غ ر