ستارمر يحض الرئيس المصري على الافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

afp_tickers

2دقائق

حض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي معه الجمعة على الافراج عن الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.

وقال رئاسة الحكومة في بيان “ناقش رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع الرئيس السيسي. وحض على الافراج عن علاء بعدما التقى والدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة”.

وكان علاء عبد الفتاح البالغ 43 عاما من أبرز الشخصيات التي شاركت في انتفاضة 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال سويف المولودة في المملكة المتحدة.

وأوقفت السلطات في القاهرة الناشط عبد الفتاح الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية في أيلول/سبتمبر 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بـ”نشر معلومات كاذبة” عبر مشاركة منشور على فيسبوك عن التعذيب في السجون المصرية.

وقد أدخلت والدته ليلى سويف المستشفى الإثنين بسبب إضرابها عن الطعام لأكثر من 150 يوما للمطالبة بالافراج عن نجلها.

وقالت حملة “الحرية لعلاء” في بيان إنها رفضت في السابق تناول الغلوكوز الصناعي، على الرغم من تحذيرها من “خطر مباشر على حياتها”، لكنها وافقت بناء على طلب ابنتيها سناء ومنى على تناول جرعة واحدة “في محاولة لإطالة عمرها”.

وبدأت سويف في تلقي العلاج بالتنقيط الخميس وأعطيت الجرعة لها على مدار 12 ساعة “بسبب مخاطر التدخل في هذه المرحلة من إضرابها عن الطعام”، بحسب الحملة.

وأضافت “أكد الأطباء في المستشفى أن هذا تدخل موقت، وأنهم لا يستطيعون ضمان إطالة عمر ليلى، وإذا حدث ذلك فسيكون لفترة محدودة، ربما بضع ساعات فقط، وإذا حالفنا الحظ بضعة أيام”.

جوب/شي/غ ر