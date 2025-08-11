ستارمر يشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة

reuters_tickers

2دقائق

لندن (رويترز) – قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين إن رئيس الوزراء يشعر “بقلق بالغ” إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة، وذلك بعد مقتل خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية بالقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف وقتل الصحفي في قناة الجزيرة أنس الشريف، واتهمه بأنه قائد خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وبالضلوع في هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل.

ورفضت الجزيرة، الممولة من الحكومة القطرية، هذا الاتهام كما رفض الشريف قبل مقتله أيضا الاتهامات الإسرائيلية بأن له صلات بحركة حماس.

وقال متحدث باسم ستارمر للصحفيين “نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة”.

وأضاف “يستحق الصحفيون الذين يغطون النزاعات الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية الإعلامية باستقلالية ودون خوف، ويتعين على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان”.

وعند سؤاله عن اتهام أحد الصحفيين المستهدفين بأنه مرتبط بحماس، قال متحدث باسم ستارمر “يجب التحقيق في هذا الأمر بدقة وبشكل مستقل، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)