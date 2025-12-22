سجناء سياسيون في تونس يبدأون إضرابا عن الطعام

تونس 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – دخل عدد من السجناء السياسيين في تونس، بينهم زعماء من حركة النهضة، اليوم الاثنين إضرابا عن الطعام يستمر ثلاثة أيام رفضا لما وصفوه بمحاكمات غير عادلة وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال محاميهم العياشي الهمامي إن الدعوة للإضراب جاءت كخطوة احتجاجية سلمية لتسليط الضوء على وضعهم القانوني.

وأكدت حركة النهضة مشاركة رئيسها راشد الغنوشي ونائب رئيسها علي العريض في الإضراب داخل السجن.

وأعلن عشرات المحامين وعدد من القضاة المعزولين ونشطاء آخرون تضامنهم بخوض إضراب عن الطعام ليوم واحد دعما للمحتجين.

تأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع في البلاد حول استقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية للسجناء السياسيين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية لطيفة قاسمي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)