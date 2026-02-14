سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي بسبب خلافات بشأن غزة

أعلنت الكاتبة الهندية الحائزة العديد من الجوائز أرونداتي روي الجمعة انسحابها من مهرجان برلين السينمائي الدولي بسبب تعليقات رئيس لجنة التحكيم فيم فيندرز التي قال فيها إن السينما يجب أن “تبقى بعيدة عن السياسة” عندما سُئل عن غزة.

وقالت روي في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس إنها “صُدمت واشمأزت” من إجابات فيندرز وأعضاء آخرين في لجنة التحكيم على سؤال حول القطاع الفلسطيني في مؤتمر صحافي الخميس.

وأُعلنت روي التي فازت روايتها “ذي غود أوف سمال ثينغز” بجائزة بوكر عام 1997، ضيفة في المهرجان لتقديم نسخة مرممة من فيلم “إن ويتش آني غيفز إت ذوز وانز” لعام 1989 الذي أدت دور البطولة فيه وكتبت السيناريو الخاص به.

لكنها قالت إن التصريحات “غير المعقولة” التي أدلى بها فيندرز وأعضاء آخرون في لجنة التحكيم دفعتها إلى إعادة النظر في الأمر “مع أسف عميق”.

فعندما سُئل فيندرز عن دعم ألمانيا لإسرائيل في مؤتمر صحافي الخميس قال “يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة”، واصفا صناع الأفلام بأنهم “الثقل الموازن للسياسة”.

وقالت المنتجة البولندية إيفا بوشتشينسكا، وهي عضو في لجنة التحكيم “من غير العدل بعض الشيء” التوقع من هيئة المحلفين اتخاذ موقف مباشر بشأن هذه القضية.

وقالت روي في بيانها إن “سماعهم يقولون إن الفن لا ينبغي أن يكون سياسيا أمر مستغرب”.

وتابعت “ما حدث في غزة، وما زال يحدث هناك، هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ترتكبها دولة إسرائيل (…) إذا لم يستطع أعظم المخرجين والفنانين في عصرنا أن يقفوا ويقولوا ذلك، فليعلموا أن التاريخ سيحاسبهم”.

وتُعد روي من أشهر المؤلفين الأحياء في الهند، وهي منتقدة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كما أنها داعمة قوية للقضية الفلسطينية.

كما أكد مهرجان برلين السينمائي الدولي سحب نسختين مرممتين من فيلمي “أغنية توحة الحزينة” للمخرجة المصرية الراحلة عطيات الأبنودي و”انتزاع الكهرمان” للمخرج السوداني الراحل حسين شريف.

وأوضح “سيماتيك – مركز الفيلم البديل” في القاهرة، و”عائلتا” المخرجَين في بيان مشترك على فيسبوك، أن هذا القرار “جاء استجابة للدعوة التي وجهتها +مؤسسة الفيلم الفلسطيني+ لصناع السينما بمقاطعة المهرجان”.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن تلك الانسحابات، قالت إدارة المهرجان مساء الجمعة إنها “تحترم هذه القرارات” و”تأسف لعدم مشاركتها (الأفلام)، لأن وجودها كان سيثري … المهرجان”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المهرجان جدلا بسبب حرب غزة.

فعام 2024، ذهبت جائزة الفيلم الوثائقي للمهرجان إلى فيلم “لا أرض أخرى” الذي يتناول تهجير إسرائيل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد مسؤولون حكوميون ألمان تصريحات “أحادية الجانب” حول غزة أدلى بها مخرجو ذلك الفيلم وآخرون في احتفال توزيع الجوائز في ذلك العام.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل 71 ألف شخص على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

