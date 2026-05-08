سفير باريس يعود للجزائر تزامنا مع زيارة وزارية فرنسية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت فرنسا عودة سفيرها إلى الجزائر، تزامنا مع زيارة وزارية من شأنها أن تتيح “إقامة علاقات ثقة” و”إعادة بعث حوار فعال” مع الجزائر، بعد ما يقرب من عامين من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ووصلت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش أليس روفو، والسفير ستيفان روماتيه الذي استدعاه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى باريس في نيسان/أبريل 2025، الجمعة قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ) إلى ولاية سطيف، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

تبدأ الزيارة بتوجه الوزيرة والسفير لمواقع القمع الدامي الذي نفذه الجيش الفرنسي في سطيف ابتداء من الثامن من أيار/مايو 1945. وقد أسفرت المجازر في سطيف، وكذلك في مدينتي قالمة وخراطة، عن آلاف القتلى (45 ألفا وفقا للجزائر، وما بين 1500 و20 ألفا، من بينهم 103 أوروبيين، وفق مصادر فرنسية مختلفة).

وقال قصر الإليزيه في بيان نشر نسخة منه بالعربية، إن الزيارة “تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التعامل مع العلاقات بين فرنسا والجزائر بنزاهة مع احترام كل الذاكرات المرتبطة بها”.

وأضاف أن السلطات الجزائرية ستستقبل روفو “وستتطرق معها للخطوات المقبلة من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية. كما ستنقل لها رغبة رئيس الجمهورية في استئناف تعاوننا القنصلي ورغبته في مضاعفة النتائج المحققة وإعادة بعث حوار فعال مع احترام المصلحة الوطنية لكل طرف بما يخدم مصلحتنا المشتركة”.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول حكومي فرنسي في أقل من ثلاثة أشهر، بعد زيارة وزير الداخلية لوران نونيز في منتصف شباط/فبراير.

ففف/خلص-ح س/كام