سكان غزة يتوقون لنهاية الحرب وروبيو يقول إنها لم تحن بعد

من جاسبر وارد ونضال المغربي وألكسندر كورنويل

واشنطن/القاهرة/القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد إن وقت انتهاء الحرب في قطاع غزة لم يحن بعد رغم موافقة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جوانب من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع.

جاء ذلك في وقت ناشد فيه سكان قطاع غزة التنفيذ السريع للخطة من أجل وضع حد لمعاناتهم.

وقال روبيو لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة “سنعرف في القريب العاجل ما إذا كانت حركة حماس جادة أم لا بشأن كيفية سير المحادثات الفنية فيما يتعلق بالأمور اللوجستية”.

ورحب ترامب يوم الجمعة برد حماس التي قالت إنها قبلت بعض البنود الرئيسية من اقتراحه لوقف الحرب المكون من 20 بندا، ومنها إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

لكن الحركة تركت بعض القضايا مرهونة بمزيد من المفاوضات ستجرى في محادثات في مصر، فضلا عن أمور لم توضح موقفها منها مثل ما إذا كانت مستعدة للتخلي عن سلاحها، وهو أحد مطالب إسرائيل الرئيسية لإنهاء الحرب.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن مفاوضين إسرائيليين سيغادرون إلى مصر مساء الأحد وإن من المتوقع بدء المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن غدا الاثنين، بما يسبق الذكرى الثانية لبدء الحرب بيوم واحد.

ومن المتوقع أن يصل أيضا وفد حماس بقيادة خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة وكبير مفاوضي الحركة، إلى القاهرة في وقت لاحق يوم الأحد لينضم لممثلين عن الولايات المتحدة وقطر لعقد محادثات بشأن تطبيق الخطة.

* تجنب نهج تدريجي

قال مسؤول مطلع على المحادثات إن المفاوضات ستركز على التوصل إلى اتفاق شامل قبل تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول لرويترز “هذا يختلف عن الجولات السابقة من المفاوضات التي اتبعت نهجا تدريجيا حيث تسنى الاتفاق على المرحلة الأولى ثم تطلب الأمر المزيد من المفاوضات للوصول إلى المراحل اللاحقة في وقف إطلاق النار”.

وأضاف “شهدت هذه الجولات اللاحقة من المفاوضات انهيار الأمور سابقا، وهناك جهد واع بين الوسطاء لتجنب هذا النهج هذه المرة”.

وقال روبيو لشبكة (إيه.بي.سي) إن الجدول الزمني لإتمام الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن غير مؤكد لكن المحادثات “يجب ألا تستغرق أسابيع أو حتى عدة أيام. نريد أن نرى هذا يحدث بسرعة كبيرة.”

* آمال التهدئة تحت وقع القصف

جددت الخطة آمال وقف الحرب بين الفلسطينيين لكن الهجمات الإسرائيلية تواصلت دون هوادة يوم الأحد ودكت طائرات ودبابات مناطق في أنحاء القطاع.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 16 على الأقل في أنحاء القطاع يوم الأحد، من بينهم أربعة كانوا يسعون للحصول على مساعدات جنوبي القطاع، وخمسة سقطوا في غارة جوية على مدينة غزة.

ووقف شادي منصور وسط الدمار الذي أحدثه قصف إسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة يوم السبت، وهو ما تسبب في مقتل ابنه أمير (ست سنوات) و16 آخرين.

وقال “هل هو عضو في المقاومة؟ هل هو مقاتل؟ جميع أهداف الجيش الإسرائيلي هم أطفال”.

وحذرت القوات الإسرائيلية من غادروا المدينة من العودة ووصفتها بأنها “منطقة قتال خطيرة”.

وقال ترامب، الذي دعا إلى وقف القصف، يوم السبت على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) إن إسرائيل وافقت على “خط انسحاب أولي” داخل غزة وإنه “عندما تؤيد حماس ذلك، سيسري وقف إطلاق النار فورا”.

وقال أحمد أسعد، وهو من النازحين في وسط القطاع، إنه شعر ببعض الأمل حينما انتشرت الأنباء عن خطة ترامب، لكن لم يتغير شيء.

وتابع قائلا “للأسف، لا ترجمة لهذا على أرض الواقع. ما فيه أي تغيير في الوضع، بل العكس، لا نعرف ما علينا فعله؟ هل نظل في الشوارع؟ هل نغادر؟”.

* تفاؤل في تل أبيب

في مؤشر على التفاؤل في إسرائيل بخطة ترامب، بلغ الشيقل أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار ووصلت الأسهم في تل أبيب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وعبر سكان في تل أبيب عن شعورهم بالتفاؤل. وقالت جيل شيلي “إنها المرة الأولى منذ شهور التي أشعر فيها بالأمل بالفعل. بثّ ترامب الكثير من الأمل في نفوسنا، ونحن نثق فيه وفي قيادته”.

لكن على الصعيد السياسي داخليا، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه محاصرا بين الضغوط المتزايدة لإنهاء الحرب من جانب أُسر الرهائن والإسرائيليين المنهكين من الحرب، وبين مطالب الأعضاء المتشددين في الائتلاف الحكومي الذين يصرون على المضي في الحملة العسكرية على قطاع غزة.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس إن وقف الهجمات على غزة “خطأ فادح”.

ويتمتع سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، وهو متشدد أيضا، بنفوذ كبير في حكومة نتنياهو وهددا بإسقاطها إذا انتهت حرب غزة.

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط قال إنه سيتم توفير غطاء سياسي لإنجاح مبادرة ترامب و “لن نسمح لهم بنسف الاتفاق”.

* عودة الرهائن

تنص خطة ترامب على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياء ومتوفين، في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل للاتفاق علنا. وتقول إسرائيل إن 48 رهينة ما زالوا في غزة، منهم 20 لا يزالون على قيد الحياة.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن حماس أظهرت أنها “مستعدة لسلام دائم” ودعا حكومة نتنياهو إلى وقف الغارات الجوية في غزة.

وبدأت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 67 ألفا، معظمهم من المدنيين، وإلى دمار واسع النطاق. وتسببت الحملة العسكرية على القطاع في عزلة دولية لإسرائيل.

وبالإضافة إلى اغتيال كبار قيادات حركة حماس منذ بداية الحرب، قضت إسرائيل أيضا على كبار قيادات جماعات حليفة لها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية وقتلت أيضا قادة عسكريين إيرانيين بارزين.

وقالت جماعة حزب الله يوم الأحد إنها تدعم موقف حركة حماس بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى فيما يتعلق بخطة ترامب بشأن قطاع غزة.

(شاركت في التغطية جيداء طه من القاهرة ومحمود عيسى من غزة وميرو مامان من تل أبيب – إعداد دعاء محمد ورحاب علاء وسلمى نجم ومحمد محمدين للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)