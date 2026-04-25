سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان بعد ايعاز نتانياهو بهجمات ضد حزب الله

afp_tickers

6دقائق

استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية جنوب لبنان ليل السبت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بعدما أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو جيشه بأن يهاجم “بقوة” أهدافا لحزب الله.

وجاء إعلان نتانياهو والغارات الواسعة النطاق بعد ساعات على مقتل ستّة أشخاص بغارات اسرائيلية على جنوب لبنان وفق وزارة الصحة، بينما قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف عناصر في حزب الله، وذلك رغم تمديد وقف لإطلاق نار بين الطرفين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل غارات على أربع بلدات على الأقلّ في جنوب لبنان، بعدما أورد بيان لمكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر جيشه “بمهاجمة أهداف لحزب الله بقوة في لبنان”.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس برصد حركة نزوح طفيفة من ضاحية بيروت الجنوبية بعد إعلان نتانياهو.

أعلن الجيش الاسرائيلي من جهته أنه قصف “مباني ذات استخدام عسكري استُخدمت من قبل منظمة حزب الله الإرهابية في أنحاء جنوب لبنان”، مؤكدا أنه سيواصل “العمل بحزم ضد التهديدات…وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي”.

وفي وقت سابق، أوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أول أن “غارتي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين”.

وأضافت في بيان ثان أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبيل أدت إلى شهيدين و17 جريحا”.

ويرفع ذلك الى 12 عدد الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان منذ الجمعة.

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله “كانوا يستقلون مركبة تندر (بيك أب) محمّلة بوسائل قتالية”، وعنصرا آخر “كان يستقل دراجة نارية في جنوب لبنان”.

– قصف وتفجير –

يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تمديدا مدته ثلاثة أسابيع، لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 نيسان/أبريل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان واسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وشنّت إسرائيل حملة قصف جوي واسعة النطاق على لبنان، واجتاحت قواتها مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة.

وقُتل 2496 شخصا وأصيب أكثر من 7700 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة السبت.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” السبت بتعرض مناطق حدودية لقصف مدفعي، بما في ذلك بلدة الخيام التي قالت إنها تشهد منذ أيام “عملية تفجير ممنهجة” بنفذها الجيش الاسرائيلي.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس السبت، تصاعد دخان كثيف غطى مساحة واسعة من البلدة عقب تفجير منازل.

ومنذ سريان الهدنة، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى. وهي تقوم منذ ذلك الحين بعمليات نسف واسعة النطاق في العديد من البلدات.

من جهته، يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وأعلن الحزب في بيان السبت استهداف آلية للجيش الاسرائيلي “في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة.

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي إنه اعترض السبت “هدفا جويا مشبوها أُطلق من اتجاه لبنان نحو أراضي البلاد”، معتبرا ذلك “خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار” من قبل حزب الله.

وفي بيان ثان، قال الجيش إن الحزب أطلق “مسيّرات مفخخة باتجاه” قواته المنتشرة في جنوب لبنان، مشيرا الى أن الأخيرة عثرت “على مخزون من الصواريخ المضادة للدروع داخل مستودع وسائل قتالية” تابعة لحزب الله.

وأصدر الجيش الاسرائيلي السبت تحذيرا جديدا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى الواقعة ضمن “الخط الأصفر” الممتد بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقا.

لغ-لو/ود