سلطة دبي البحرية تطلق رخصة لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية للزوار بشروط

أعلنت سلطة دبي البحرية عن إطلاق خدمة إصدار رخصة لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية للزوار حاملي رخص صادرة عن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وأوضح البيان أن لائحة الدول الأعضاء تضم دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة وعددا من الدول المعتمدة رخصها عالميا.

وأضاف أن الخطوة تتيح لحاملي الرخص الأجنبية المؤهَلين فرصة الحصول على رخصة قيادة صادرة عن سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبر إجراءات إلكترونية تبدأ بتقديم نسخة من الرخصة للمراجعة والتدقيق، ثم يتم التحقق من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير، وبعد ذلك يتم إصدار الرخصة المحلية.

