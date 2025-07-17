سلوفينيا تعلن وزيرين في الحكومة الإسرائيلية شخصين غير مرغوب فيهما

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سراييفو (رويترز) – ذكرت وزيرة الخارجية تانيا فاجون أن حكومة سلوفينيا أعلنت يوم الخميس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما.

وصارت سلوفينيا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار.

وتأتي الخطوة بعد فشل وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد في الاتفاق على إجراء مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في اجتماعهم في بروكسل يوم الثلاثاء، مما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية.