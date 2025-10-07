سمير جعجع لفرانس برس: على حزب الله أن يتعظ من حماس ويسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية

afp_tickers

4دقائق

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء أنه يتعيّن على حزب الله أن “يتعظ” من تجربة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية في “أقرب وقت ممكن”.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مقرّه في بلدة معراب شمال بيروت، “من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن”، مضيفا “حرام إضاعة الوقت”.

وتجري اسرائيل وحركة حماس مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.

واعتبر جعجع، أحد أبرز خصوم حزب الله، أن “مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن” برفضهم تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب/أغسطس خطة لنزع سلاح الحزب، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.

وتابع “لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كان واضحا الى أين ستصل (..) ولم أفهم السابع من تشرين الأول(أكتوبر).. على أي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا؟”.

وأكد أن “لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار”.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل تسبب بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وقتل فيها أكثر من 67 ألف شخص.

وفتح حزب الله مع بدء الحرب، جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل، دعما لحماس. وتطورت المواجهة بين الطرفين في أيلول/سبتمبر 2024 الى مواجهة أكثر عنفا، تكبّد خلالها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

ورأى جعجع الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، أن “حزب الله بالطريقة التي يتصرف بها حاليا، يضع نفسه خارج اللعبة السياسية”، معتبرا أن على السلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة أن تظهر “حزما” أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

لار/رض