سنتان على هجوم السابع من أكتوبر ومحادثات في مصر لإنهاء حرب غزة

بدأت إسرائيل الثلاثاء إحياء الذكرى السنوية الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال متواصلة في قطاع غزة، في حين يجري الطرفان مفاوضات غير مباشرة في مصر لوضع حد لها بموجب مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس أن المباحثات التي بدأت الاثنين كانت “إيجابية” وستستأنف الثلاثاء.

في جنوب إسرائيل، أفادت صحافية في وكالة فرانس برس بأنّ عشرات من أقارب ضحايا مهرجان نوفا الموسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة، شاركوا في إحياء الذكرى في الموقع الذي تحوّل منذ الهجوم إلى نصب تذكاري، ووقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة 06,29 (03,29 ت غ)، لحظة بدء فيها الهجوم قبل عامين.

وقتل عناصر حماس في موقع المهرجان أكثر من 370 شخصا وخطفوا العشرات.

وقالت أوريت بارون (57 عاما) التي قُتلت ابنتها يوفال في موقع المهرجان “اليوم هو ذكرى السبت الأسود بالنسبة إلينا… أنا هنا لأكون معها، لأنها كانت على قيد الحياة للمرة الأخيرة هنا، مع خطيبها موشيه”.

وستقام مراسم أخرى في ساحة الرهائن في تل أبيب حيث تجري أسبوعيا تظاهرات تطالب بالإفراج عن بقية المحتجزين في القطاع الفلسطيني المُحاصر.

صبيحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ختام عيد العرش اليهودي (سوكوت)، شنّت فصائل مسلّحة بقيادة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، لتشهد بذلك الدولة العبرية اليوم الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخها.

ويومها، اخترق المقاتلون الفلسطينيون الحدود، وهاجموا بالأسلحة النارية والقذائف والعبوات الناسفة البلدات والتجمّعات السكانية، فضلا عن المهرجان.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1,219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كما خطف المهاجمون 251 شخصا واقتادوهم إلى القطاع حيث لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا مصرعهم.

وتحيي الدولة العبرية رسميا ذكرى هذا الهجوم هذا العام في 16 تشرين الأول/أكتوبر وفق التقويم اليهودي.

ومنذ هجوم حماس، تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة دون هوادة برّا وجوا وبحرا، ما خلّف دمارا هائلا في القطاع فضلا عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، وأزمة انسانية كارثية بلغت حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض أنحاء القطاع.

وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقلّ عن 67,160 فلسطينيا في غزة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

أما على صعيد الخسائر المادية فقد سوّيت بالأرض أحياء بأكملها، ودُمّرت غالبية المستشفيات ودور العبادة والمدارس والبُنى التحتية وأعداد هائلة من المنازل والمباني السكنية.

ومنذ اندلاع الحرب يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى، في مخيّمات مزدحمة وأراض مفتوحة حيث يعانون من شحٍّ في الطعام والمياه وانعدام إمدادات الصرف الصحّي.

وقالت حنان محمّد (49 عاما) التي نزحت من منزلها في مخيّم جباليا “لقد خسرنا في هذه الحرب كل شيء، بالمعنى الحرفي: بيوتنا، أفرادا من العائلة، أصدقاء وجيرانا. خسرنا حياتنا بروتينها وكل تفاصيلها، بل وأعصابنا أيضا للأبد”.

وأضافت “لا أطيق الانتظار لإعلان هدنة وتوقف شلّال الدم والموت، لا يمكننا الاحتمال، لكن أعتقد أنّ حياتنا ستظلّ صعبة، فلا يوجد هنا إلا الدمار”.

– مهمة عسيرة –

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد مقذوف أطلق من شمال القطاع.

وقال في بيان “عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه (في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع)، رُصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة”. وأشار الى أنه “حتى الآن، لم يُبلغ عن وقوع إصابات”.

وعلى مدار العامين المنصرمَين، وسّعت إسرائيل نطاق هجماتها إلى خارج القطاع الفلسطيني لتشمل أهدافا في خمس عواصم إقليمية منها طهران.

وقامت في عملياتها هذه بتصفية مسؤولين وقياديّين، منهم معظم قادة الصفّ الأول في حركة حماس، وكذلك أيضا في حزب الله اللبناني ولا سيّما أمينه العام السابق حسن نصرالله.

ومع دخول الحرب في غزة عامها الثالث تواجه كلّ من إسرائيل وحماس ضغوطا دولية متزايدة للتوصل إلى اتفاق.

والأسبوع الماضي، كشف ترامب عن خطة مؤلفة من 20 بندا تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري وإطلاق حماس جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من غزة.

وعشية الذكرى الثانية، بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب.

قال مصدران مطلعان على سير المفاوضات إن المباحثات “إيجابية”. وأوضح أحد المصدرين “المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية واستمرت أول جولة لأربع ساعات”، مشيرا الى أنها “ستستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ”.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية” إنّ النقاشات تركّز على “تهيئة الظروف الميدانية” لتبادل الرهائن والمعتقلين وفق خطة الرئيس الأميركي.

وكان مصدر فلسطيني مقرب من مفاوضي حماس توقع ان المحادثات قد تستمر أياما، وأن تكون “صعبة ومعقدة في ظل نوايا الاحتلال لاستمرار حرب الابادة”.

ومن المتوقع أن يكون التوصل إلى اتفاق حول تفاصيل المقترح مهمة شائكة وعسيرة.

وردّا على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، ولا سيّما عمّا إذا كانت لديه شروط مسبقة تشمل موافقة حماس على نزع سلاحها، قال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض الإثنين “لديّ خطوط حمراء: إذا لم تتحقّق أمور معيّنة فلن نمضي في الأمر”، مضيفا “لكنّني أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أنّ حماس وافقت على أمور مهمّة للغاية”.

وتابع “أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق”، مؤكدا في الوقت نفسه “سنتوصّل إلى اتفاق في غزة، أنا شبه متأكّد من ذلك، نعم”.

وشهدت الحرب سابقا هُدنتَيْن مكّنتا من الإفراج عن عشرات الرهائن مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حذّر من أنه إن فشلت المفاوضات فإنّ الجيش “سيعود للقتال” في غزة.

