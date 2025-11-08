سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية

(رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا يوم السبت إن سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف لقناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية أن قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 فردا وصادرت متفجرات وأسلحة.

وأوضح المتحدث أن “جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية التقطوا معلومات تفيد بأن هناك نية للتنظيم بتفعيل عمليات جديدة… لذلك قامت القوى والأجهزة الأمنية بعملية استباقية لتحييد هذا الخطر”.

وأضاف “هذه العملية اشتملت على 61 عملية دهم في مختلف المحافظات السورية؛ في حلب، في إدلب، في حماة وحمص ودير الزور والبادية، وأيضا الرقة ودمشق وريفها… وكان هناك حوالي 71 عملية اعتقال، وأيضا مداهمة لمخازن الذخيرة والسلاح وعدد من الأوكار التي تحوي متفجرات”.

وتأتي المداهمات قبيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان بعد على طلبات للتعليق.

وقالت ستة مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق إن واشنطن تستعد لنشر قوات في قاعدة جوية في دمشق للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل.

وقال أيضا مسؤول في الإدارة الأمريكية في وقت سابق إن واشنطن “تُقيّم باستمرار وجودنا الضروري في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل فعال”.

(تغطية صحفية تيمور أزهري وفيليب ستيوارت – إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية)