سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي

القاهرة (رويترز) – أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية يوم السبت بأن وزارة الاتصالات السورية وقعت اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى البلاد مع شركة ميدوسا ومقرها برشلونة.

وذكرت القناة أنه تم “توقيع اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وممثل شركة ميدوسا الإسبانية نورمان البي إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس”.

وذكر الموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وسيشكل أيضا ممرا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

