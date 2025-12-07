The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سويسرا تتطلع لدور بارز لمنظمة الأمن والتعاون في هدنة بأوكرانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من شأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تؤدّي دورا بارزا في مراقبة وقف إطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا في حال إقراره، على ما قال وزير الخارجية السويسري في مقابلة نشرت الأحد.

في 2026، تتولّى سويسرا رئاسة المنظمة وكشف وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس أن بلاده تريد التركيز على خطوات بناء الثقة والتحضير لهدنة محتملة بين موسكو وكييف.

وقال كاسيس في مقابلة مع “زونتاغزبليك” إن الاعتبارات وراء هذه الفكرة تقوم على أن “المنظمة قادرة على إيفاد عشرات الأشخاص في مهل قصيرة وفي وسعها متابعة وقف إطلاق النار ومراقبة خطّ وقف النار والإشراف على الانتخابات وسواها من المهام”.

لكنه لفت إلى أن “الجبهة الأمامية تمتدّ حاليا على 1300 كيلومتر والمنظمة صغيرة جدّا لمراقبتها لوحدها على طول امتدادها. ويتطلّب الأمر التزاما كبيرا من الدول المشاركة”.

وأشار كاسيس في معرض حديثه إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يتمكّن من التوصّل إلى صفقة لوقف المعارك بسرعة.

واستطرد “قد يحدث أمر من هذا القبيل في شكل مفاجىء، كما حصل مع صفقة غزة. وهدفي أن نكون في المنظمة مستعدّين. ونريد أن يتسنّى لنا فور التوصّل إلى صفقة الضغط على زرّ وخوض المهمّة”.

ولفت إلى أن الخطوة الأولى تقضي بإيفاد بعثة إلى أوكرانيا لتقصّي الحقائق والعودة مع تشخيص لواقع الحال يمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاستناد إليه لإطلاق الخطوات التالية.

وتضمّ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أنشئت سنة 1975  للحدّ من التوتّرات بين الشرق والغرب في خضمّ الحرب الباردة، 57 عضوا من أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا الشمالية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية السويسري أن روسيا انتهكت المبادئ الأساسية للمنظمة بشنّها عدوانا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. غير أن موسكو لم تنسحب من المنظمة ولم تطرد منها، ما يعكس أهمّية هذه الهيئة “للحوار مع روسيا، حتّى لو كان هذا الحوار محدودا”.

وكشف كاسيس أنه سيلفت القوى الكبرى إلى الدور الذي قد تضطلع به المنظمة في مجال التعاون والقنوات التي قد توفّرها.

وصرّح “ينبغي أن تكون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جاهزة للتحرّك حالما تسنح الفرصة، حتى لو كانت الفرص راهنا محدودة”.

وبعد ثلاثة أيّام من المحادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين، لم يتوصّل المفاوضون إلى أيّ نتائج تذكر السبت. وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دفع المفاوضات نحو “سلام فعلي”، بالرغم من القصف الروسي المتواصل لبلاده بالصواريخ والمسيّرات.

رجم/م ن/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية