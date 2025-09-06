سيول تؤكد توقيف أكثر من 300 كوري جنوبي لدى مداهمة مصنع في الولايات المتحدة

أعلنت حكومة سيول السبت أن أكثر من 300 من أصل 475 شخصا أوقفوا الخميس في الولايات المتحدة لدى مداهمة مصنع لبطاريات السيارات، هم مواطنون كوريون جنوبيون، معبرة عن “قلقها البالغ”.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون خلال اجتماع طارئ بشأن هذه المسألة “يُعتقد أن أكثر من 300 منهم مواطنون كوريون جنوبيون”.

وأضاف “نشعر بقلق بالغ وبمسؤولية جسيمة تجاه هذه المسألة” مؤكدا استعداده للسفر إلى واشنطن إذا لزم الأمر للقاء السلطات.

وأعلنت سلطات الهجرة الأميركية الجمعة أنها دهمت الخميس مصنعا لبطاريات السيارات وهو مشروع مشترك لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي الكوريتين الجنوبيتين في إيلابيل بولاية جورجيا (جنوب شرق).

ويُشتبه في أن الموقوفين يعملون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وبحسب ستيفن شرانك، أحد عناصر دائرة التحقيقات في وزارة الداخلية الأميركية، فإن توقيف هؤلاء الأشخاص الـ475 يُمثل “أكبر عملية لإنفاذ قانون في موقع واحد في تاريخ دائرة تحقيقات الأمن الداخلي”.

وأبلغت السلطات الكورية الجنوبية الجمعة السفارة الأميركية في سيول “قلقها” و”أسفها” إزاء الحادث، وأعلنت أنها أرسلت موظفين دبلوماسيين إلى الموقع وأمرتهم بتشكيل فريق عمل لمعالجة الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لي جاي وونغ إن بلاده حريصة على “ألا تُنتهك الأنشطة الاقتصادية لمستثمرينا والحقوق والمصالح المشروعة لمواطنينا ظلما في سياق إنفاذ القانون الأميركي”.

– انتهاكات لحقوق الإنسان –

أعلنت مجموعة إل جي إينرجي السبت أن حوالى 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون.

كما أفادت أن 47 من الموقوفين، هم 46 كوريا جنوبيا وإندونيسي، موظفون لديها.

وقالت متحدثة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن رحلات المتعاونين إلى الولايات المتحدة “ستعلق في الوقت الحاضر إلا في حال الضرورة القصوى”.

من جانبها، أفادت هيونداي الجمعة بأنها تعتقد أن بين الموقوفين موظفين يعملون “مباشرة” لديها.

وأضافت “أولويتنا القصوى هي ضمان سلامة موظفينا وشركائنا. سنتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة في البيت الأبيض ردا على أسئلة الصحافيين حول الموظفين الموقوفين “أعتقد أن هؤلاء كانوا مهاجرين غير نظاميين وأن (شرطة الهجرة) كانت تقوم بعملها ببساطة”.

وكوريا الجنوبية التي تعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منتج رئيسي في قطاع السيارات والإلكترونيات، ولها مصانع متعددة في الولايات المتحدة.

وتعهدت سيول في تموز/يوليو استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على صادراتها.

واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية مليارات الدولارات في بناء مصانع في أميركا لزيادة حصتها في السوق الأميركية وتجنب الرسوم الجمركية.

وانتخب ترامب لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بناء على جملة وعود من أبرزها تنفيذ أكبر حملة لطرد مهاجرين غير قانونيين في تاريخ الولايات المتحدة.

وتستهدف إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير المهاجرين الموجودين على الأراضي الأميركية بصورة غير قانونية والبالغ عددهم حوالى 11 مليونا.

وتندد منظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وصولا إلى الأمم المتحدة نفسها، بانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب بانتظام في سياق هذه الحملة.

