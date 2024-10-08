الرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر

الرئيسة السويسرية تدعو إلى استمرار جهود السلام في الشرق الأوسط وإنهاء المعاناة هناك. Keystone-SDA

بعد مرور عام على الهجوم الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، قامت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بإحياء ذكرى الضحايا وأسرهم. كما دعت إلى الإفراج عن جميع الرهائن.

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Deutsch de Bundespräsidentin Viola Amherd gedenkt der Opfer des 7. Oktobers الأصلي طالع المزيدBundespräsidentin Viola Amherd gedenkt der Opfer des 7. Oktobers

وكتبت وزيرة الدفاع السويسرية عبر منصة “X” يوم الإثنيْن: “لقد أثّرت الهجمات الوحشية الإرهابية التي شنتها حماس قبل عام على إسرائيل والمنطقة والعالم بأسره”. وتابعت: “يجب أن تستمر الجهود لتحرير جميع الرهائن، وإنهاء المعاناة، وإيجاد سبيل للسلام في الشرق الأوسط”.

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وكانت فصائل فلسطينية قد هاجمت إسرائيل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وإصابة نحو 5.500 آخرين. كما احتجزت حماس أكثر من 200 رهينة واقتادتهم إلى غزة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لا يزال هناك حوالي مئة رهينة محتجزين حتى الآن.

اتساع رقعة النزاع

ومنذ ذلك الحين، بدأت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة. وطبقا للجهات الصحية في القطاع، قُتل أزيد من 42000 فلسطيني وفلسطينية نتيجة للهجوم الإسرائيلي.

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وبالإضافة إلى إيران، تشارك منظمات شيعية مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، في الحرب إلى جانب حماس. وقد بدأت إسرائيل هجوما بريا على لبنان في بداية أكتوبر الحالي. كما أصبح التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل أكثر احتمالا، وبشكل متزايد.

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