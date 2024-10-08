مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
أخبار
شؤون خارجية

الرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر 

فيولا امهيرد
الرئيسة السويسرية تدعو إلى استمرار جهود السلام في الشرق الأوسط وإنهاء المعاناة هناك. Keystone-SDA

بعد مرور عام على الهجوم الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، قامت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بإحياء ذكرى الضحايا وأسرهم. كما دعت إلى الإفراج عن جميع الرهائن. 

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA

وكتبت وزيرة الدفاع السويسرية عبر منصة “X” يوم الإثنيْن: “لقد أثّرت الهجمات الوحشية الإرهابية التي شنتها حماس قبل عام على إسرائيل والمنطقة والعالم بأسره”. وتابعت: “يجب أن تستمر الجهود لتحرير جميع الرهائن، وإنهاء المعاناة، وإيجاد سبيل للسلام في الشرق الأوسط”.  

+ مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

وكانت فصائل فلسطينية قد هاجمت إسرائيل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وإصابة نحو 5.500 آخرين. كما احتجزت حماس أكثر من 200 رهينة واقتادتهم إلى غزة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لا يزال هناك حوالي مئة رهينة محتجزين حتى الآن. 

اتساع رقعة النزاع 

ومنذ ذلك الحين، بدأت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة. وطبقا للجهات الصحية في القطاع، قُتل أزيد من 42000 فلسطيني وفلسطينية نتيجة للهجوم الإسرائيلي. 

+ وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان 

وبالإضافة إلى إيران، تشارك منظمات شيعية مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، في الحرب إلى جانب حماس. وقد بدأت إسرائيل هجوما بريا على لبنان في بداية أكتوبر الحالي. كما أصبح التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل أكثر احتمالا، وبشكل متزايد. 

المزيد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
62 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
205 إعجاب
144 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

بازل السويسرية

المزيد

مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تم نشر هذا المحتوى على تجمع عدة آلاف من الأشخاص في مدينة بازل السويسرية بعد ظهر يوم السبت في مسيرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين طالبوا فيها بوقف إطلاق النار فورا في غزة ولبنان وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

طالع المزيدمدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
قلق سويسرا

المزيد

سويسرا تعرب عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد العنف في لبنان

تم نشر هذا المحتوى على أعربت سويسرا عن ”قلقها العميق“ إزاء تصاعد العنف في لبنان. ودعت وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

طالع المزيدسويسرا تعرب عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد العنف في لبنان
كاسيس في نيويورك

المزيد

سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف

تم نشر هذا المحتوى على دعا وزير الخارجية السويسري المجتمع الدولي إلى استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتر، وأكّد عزم بلاده على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

طالع المزيدسويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف
فيولا أمهيرد

المزيد

من نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان

تم نشر هذا المحتوى على أعربت الرئيسة السويسرية عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان و”التجاهل الصارخ للمعايير المعترف بها دوليًا“، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة.

طالع المزيدمن نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان
سويسرا ولبنان

المزيد

وزارة الخارجية السويسرية تحذّر رعايا البلد من السفر إلى لبنان وإسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على وزارة الخارجية الفيدرالية في برن تصدر تحذيرًا لجميع الرعايا السويسريين من السفر إلى لبنان وإسرائيل.

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية تحذّر رعايا البلد من السفر إلى لبنان وإسرائيل
سويسرا تحث على ضبط النفس بعد انفجارات لبنان وتحذر من زعزعة استقرار المنطقة

المزيد

وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان 

تم نشر هذا المحتوى على أعربت سويسرا عن قلقها العميق إثر الانفجارات التي شهدها لبنان يوم الثلاثاء. وفي منشور على منصة "إكس"، دعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي كبير.

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان 
الجمعية العامة تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.

المزيد

سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على من المقرر أن تنظم سويسرا اجتماعاً للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر. وقد منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض المناسب في نيويورك يوم الأربعاء.

طالع المزيدسويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط
البرلمان السويسري يدعم فكرة استخدام بطاقات الدفع لطالبي.ات اللجوء في البلاد.

المزيد

البرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء

تم نشر هذا المحتوى على يقوم مجلس النواب السويسري بدارسة كيفية تعميم العمل ببطاقات الدفع الخاصة بطالبي.ات اللجوءن بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مقترحا مشابها.

طالع المزيدالبرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
سانيا أميتي تشغل منصب الرئيسة المشاركة لحركة "أوبيراشن ليبيرو" التقدمية منذ عام 2021، وهي عضو في حزب الخضر الليبرالي في زيورخ.

المزيد

استقالة سياسية سويسرية بعد نشر صور لها وهي تطلق النار على صورة للمسيح

تم نشر هذا المحتوى على تعرّضت السياسية سانيا أميتي لانتقادات حادة وتم رفع دعوى جنائية ضدها بعد إطلاقها النار على صورة تحمل رمزًا مسيحيًا.

طالع المزيداستقالة سياسية سويسرية بعد نشر صور لها وهي تطلق النار على صورة للمسيح
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.

المزيد

الحكومة السويسرية تقدّم مشروعًا للبرلمان لحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

تم نشر هذا المحتوى على قدّمت الحكومة السويسرية اقتراحًا للبرلمان بحظر حركة حماس الفلسطينية المسلّحة من دخول سويسرا، وذلك لمدّة خمس سنوات.

طالع المزيدالحكومة السويسرية تقدّم مشروعًا للبرلمان لحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية