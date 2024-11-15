انعقاد مؤتمر اتفاقيات جنيف بشأن الشرق الأوسط في مارس 2025

سكان فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية في باحة مستشفى الأقصى حيث يعيش النازحون والنازحات في الخيام، في دير البلح، قطاع غزة، في 9 نوفمبر، 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

من المقرر أن تنظم سويسرا مؤتمر اتفاقيات جنيف بشأن الشرق الأوسط بمشاركة البلدان الـ196 الموقعة عليها، في مدينة جنيف، في شهر مارس المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية السويسرية أمس الخميس.

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Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Geneva Conventions conference on Middle East scheduled for March 2025 الأصلي طالع المزيدGeneva Conventions conference on Middle East scheduled for March 2025

Español es La Conferencia de los Convenios de Ginebra sobre Oriente Próximo, prevista para marzo de 2025 طالع المزيدLa Conferencia de los Convenios de Ginebra sobre Oriente Próximo, prevista para marzo de 2025

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت سويسرا، بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف، بتنظيم هذا الاجتماع بحلول نهاية مارس. ويُعد هذا المؤتمر الرابع من نوعه في حوالي 25 عامًا.

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وقد عُيّن السفير فرانتس بيريتس رئيسًا للجنة المنظمة. كما سيضطلع سلمان بال، السفير السويسري الحالي في كازاخستان وطاجيكستان، بدور هام في التحضير للمؤتمر، حيث كُلّف بإجراء مشاورات مع الدول الأخرى حول توقعاتها بشأن المؤتمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر في تزامن مع مرور الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف، التي تشكل الركيزة الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.

وفي تصريح سابق أدلى في نيويورك، أوضح وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، أن هذا الاجتماع سيكون “تقنيًا على المستوى الدبلوماسي”، ولن يٌسفر عن قرارات ملزمة، لكنه سيؤكد مجددًا على قواعد القانون الدولي الإنساني والتزامات الدول الأطراف.