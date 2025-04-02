شؤون خارجية هل ستتخلى سويسرا عن حيادها؟ تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2025 - 14:28 1دقيقة قراءة معمّقة المزيد آفاق سويسرية صحيفة سويسرية: ما المستقبل الذي ينتظر الدروز في سوريا الجديدة؟ طالع المزيدصحيفة سويسرية: ما المستقبل الذي ينتظر الدروز في سوريا الجديدة؟ المزيد جنيف الدولية لاجئو السودان في ليبيا… من ويلات الحرب إلى جحيم الانتهاكات طالع المزيدلاجئو السودان في ليبيا… من ويلات الحرب إلى جحيم الانتهاكات المزيد السويسريون في الخارج البيز: الرياح التي لا تهب إلا في سويسرا طالع المزيدالبيز: الرياح التي لا تهب إلا في سويسرا المزيد ديمقراطية عندما تكون الثقة أساس الاستقرار في سويسرا طالع المزيدعندما تكون الثقة أساس الاستقرار في سويسرا المزيد مال رؤى متباينة: البنوك بين تخفيف القيود في واشنطن وتشديدها في برن طالع المزيدرؤى متباينة: البنوك بين تخفيف القيود في واشنطن وتشديدها في برن الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟ هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم! شارك في الحوار 19 نوفمبر 2024 47 إعجاب 30 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟ هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟ شارك في الحوار 18 سبتمبر 2024 381 إعجاب 269 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟ من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية. شارك في الحوار 17 ديسمبر 2024 57 إعجاب 85 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا! إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.