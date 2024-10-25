الخطوط الجويّة السويسرية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى يناير المقبل

تشهد بيروت قصفاً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية يومية تستهدف مواقع في المدينة، ضمن مواجهاته مع ميليشيا حزب الله اللبناني. Keystone-SDA

أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية الدولية "سويس" تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 18 يناير 2025، على الأقل، بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي الجاري.

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Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en SWISS cancels flights to Beirut until January طالع المزيدSWISS cancels flights to Beirut until January

Deutsch de Swiss streicht Flüge nach Beirut bis mindestens zum 18. Januar الأصلي طالع المزيدSwiss streicht Flüge nach Beirut bis mindestens zum 18. Januar

يهدف القرار الذي اتّخذته شركة سويس، وهي جزء من مجموعة لوفتهانزا، إلى توفير قدر أكبر من اليقين، في التخطيط للرحلات، لكلّ من الركاب والطاقم.

وأعلنت شركة الطيران يوم الأربعاء الماضي أنه سيتم الاتصال بالراكبات والركاب المتضررين. وتعرض الشركة إعادة الحجز مجّانًا لتاريخ سفر لاحق أو استرداد ثمن التذكرة.

تشهد بيروت قصفاً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية يومية تستهدف مواقع في المدينة، ضمن مواجهاته مع ميليشيا حزب الله اللبناني.

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