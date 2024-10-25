الخطوط الجويّة السويسرية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى يناير المقبل

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كوب 29: منظمات سويسرية تدعو لتخصيص 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية
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08 نوفمبر 2024
منظمات سويسرية غير حكومية تدعو الدول الغنية لدفع 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة باقي الدول على حلّ تبعات التغيّر المناخي.
طالع المزيدكوب 29: منظمات سويسرية تدعو لتخصيص 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية
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تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
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05 نوفمبر 2024
أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
طالع المزيدتزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
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الصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات
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01 نوفمبر 2024
قال مسؤول رفيع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن غياب القيادة السياسية في التوسط لإبرام اتفاقيات سلام يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويزيد الضغط على منظمات الإغاثة.
طالع المزيدالصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات
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وزير الخارجية السويسري يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
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30 أكتوبر 2024
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، دعا إينياتسيو كاسيس إلى وضع حد لدوامة العنف.
طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
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سويسرا قلقة بشأن تداعيات القوانين الإسرائيلية على الأونروا
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29 أكتوبر 2024
صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.
طالع المزيدسويسرا قلقة بشأن تداعيات القوانين الإسرائيلية على الأونروا
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جنيف: نحو 3000 شخص يتظاهرون من أجل فلسطين
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21 أكتوبر 2024
شارك ما يقرب من 3000 شخص في مسيرة تضامنية مع فلسطين في جنيف. وقد نظّمت المسيرة حركةُ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس".
طالع المزيدجنيف: نحو 3000 شخص يتظاهرون من أجل فلسطين
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مناشدات داخل سويسرا لاستمرار تمويل الحكومة الفدرالية للأونروا
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18 أكتوبر 2024
وزراء وسفراء سويسريون سابقون يناشدون مجلس الشيوخ السويسري بمواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
طالع المزيدمناشدات داخل سويسرا لاستمرار تمويل الحكومة الفدرالية للأونروا
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سويسرا تدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على اليونيفيل في لبنان
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14 أكتوبر 2024
دعت سويسرا الجيشَ الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على قوّات ”اليونيفيل“ في لبنان.
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أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
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09 أكتوبر 2024
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعبّر عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا) كمنظمة إرهابية.
طالع المزيدأنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
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الرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر
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08 أكتوبر 2024
بعد مرور عام على الهجوم الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، قامت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بإحياء ذكرى الضحايا وأسرهم. كما دعت إلى الإفراج عن جميع الرهائن.
طالع المزيدالرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر
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