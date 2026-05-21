سويسرا تندد بـ”المعاملة غير المقبولة” لأفراد قافلة غزة

القافلة البحرية: برن تستنكر المعاملة "غير المقبولة" التي تعرض لها النشطاء
سويسرا تستنكر المعاملة "غير المقبولة" التي تعرض لها النشطاء والناشطات. Keystone-SDA

أعربت سويسرا عن استنكارها لـ"المعاملة غير المقبولة" التي تعرّض لها بعض المشاركين.ات في قافلة المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة. ودعت إسرائيل إلى احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA
المزيد

وفي رسالة نُشرت على منصة إكس، قالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية إن معاملة النشطاء لا تبدو منسجمة مع الضمانات التي تلقتها من السلطات الإسرائيلية. وتتعلق هذه الضمانات باحترام القانون الدولي والحقوق الأساسية.

وأضافت الوزارة أن هذه الالتزامات “يجب الوفاء بها عملياً”. ويشمل ذلك ظروف احتجاز إنسانية، وضمانات إجرائية، والحق في الدفاع.

وفي ردّ سابق على سؤال لوكالة كيستون-إس دي إيه للأنباء، أوضحت الوزارة أنها تعلم بوجود مواطنين سويسريين بين المشاركين في القافلة. لكنها شددت على أنها لم تتلقَّ بعد أي معلومات من السلطات الإسرائيلية. وتتعلق هذه المعلومات بعدد المواطنين السويسريين الموقوفين أو هوياتهم.

مسألة التناسب

وأكدت سويسرا أنها دعت مراراً السفير الإسرائيلي لدى برن والسلطات المختصة في إسرائيل إلى احترام الحقوق الأساسية للمشاركين.ات. ويشمل ذلك ظروف احتجاز تحفظ الكرامة، وضمانات إجرائية، والحق في الدفاع.
كما دعت إلى الامتثال للقانون الدولي وقانون البحار.

وأضافت وزارة الخارجية أن “أي تدخل ضد القافلة يجب أن يحترم مبدأ التناسب”.

وشددت الوزارة على أن مسؤولية الدفاع عن حقوق المشاركين والمشاركات تقع أولاً على عاتق وكلائهم القانونيين.
وتقدم وزارة الخارجية مساعدة قنصلية وفقاً لقانون السويسريين في الخارج. وتُقدَّم الخدمات القنصلية مقابل رسوم، ويتطلب هذا النوع من القضايا دفع سلفة.

