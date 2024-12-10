سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر

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سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
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09 ديسمبر 2024
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
طالع المزيدسقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
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المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات
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06 ديسمبر 2024
سيتعين على الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ دفع رسوم دراسية أعلى اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2025.
طالع المزيدالمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات
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سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع “أس” الذي يتمتع به اللاجئون الأوكرانيون
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03 ديسمبر 2024
يريد البرلمان السويسري في المستقبل تقييد منح تصاريح "S" للأوكرانيين الفارين من أجزاء معينة من البلاد التي مزقتها الحرب.
طالع المزيدسويسرا تفكر في فرض قيود على وضع “أس” الذي يتمتع به اللاجئون الأوكرانيون
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الحكومة السويسرية ترفض حظر حزب الله اللبناني
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29 نوفمبر 2024
رفضت الحكومة السويسرية مطالبَ لجنتين برلمانيتين معنيّتين بالسياسات الأمنية بحظر حزب الله اللبناني.
طالع المزيدالحكومة السويسرية ترفض حظر حزب الله اللبناني
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سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
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26 نوفمبر 2024
صوتت أغلبية الناخبين والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، لصالح مشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا يخطط لتنفيذه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. وجاء هذا القرار بعد رفض مبادرة حزب الخضر دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الطبيعة والاستخدام المستدام للموقع.
طالع المزيدسويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
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انعقاد مؤتمر اتفاقيات جنيف بشأن الشرق الأوسط في مارس 2025
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15 نوفمبر 2024
سيُعقد مؤتمر حول الشرق الأوسط بمشاركة الدول الـ196 الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتنظيم من سويسرا، في مدينة جنيف خلال شهر مارس.
طالع المزيدانعقاد مؤتمر اتفاقيات جنيف بشأن الشرق الأوسط في مارس 2025
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مذكّرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية تحذّر من عواقب قطع إمدادات الأونروا
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13 نوفمبر 2024
وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية، فإن قطع إمدادات الأونروا إلى غزة قد يشكل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية.
طالع المزيدمذكّرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية تحذّر من عواقب قطع إمدادات الأونروا
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كوب 29: منظمات سويسرية تدعو لتخصيص 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية
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08 نوفمبر 2024
منظمات سويسرية غير حكومية تدعو الدول الغنية لدفع 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة باقي الدول على حلّ تبعات التغيّر المناخي.
طالع المزيدكوب 29: منظمات سويسرية تدعو لتخصيص 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية
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تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
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05 نوفمبر 2024
أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
طالع المزيدتزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
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الصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات
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01 نوفمبر 2024
قال مسؤول رفيع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن غياب القيادة السياسية في التوسط لإبرام اتفاقيات سلام يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويزيد الضغط على منظمات الإغاثة.
طالع المزيدالصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات
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