سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر

صرّحت أمانة الدولة للهجرة بأنها غير قادرة حاليًا على تقديم تقييم مستند إلى أسس متينة لتحديد وجود مبررات للجوء أو مدى إمكانية تنفيذ قرارات الإبعاد بشكل معقول. Keystone-SDA

نشرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة يوم الإثنيْن، تغريدة على موقع إكس قالت فيها إنه سيتم تعليق إجراءات وقرارات اللجوء من سوريا بأثر فوري إلى حين إعادة تقييم الوضع.

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Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss suspend decisions on asylum-seekers from Syria طالع المزيدSwiss suspend decisions on asylum-seekers from Syria

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وأوضحت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنها غير قادرة في الوقت الحالي على إجراء تقييم مُستند إلى أسس سليمة بشأن ما إذا كانت هناك أسباب للجوء وما إذا كان من المعقول إنفاذ أمر الإبعاد.

واستولت الجماعات المسلحة على العاصمة السورية دمشق يوم الأحد الماضي بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية. وفر الرئيس بشار الأسد إلى روسيا. ويبقى مستقبل ميزان القوى في البلاد غير محدد في الوقت الراهن.

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