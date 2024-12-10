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شؤون خارجية

سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر

صرّحت أمانة الدولة للهجرة بأنها غير قادرة حاليًا عن تقديم تقييم مستند إلى أسس متينة لتحديد وجود مبررات للجوء أو مدى إمكانية تنفيذ قرارات الإبعاد بشكل معقول.
صرّحت أمانة الدولة للهجرة بأنها غير قادرة حاليًا على تقديم تقييم مستند إلى أسس متينة لتحديد وجود مبررات للجوء أو مدى إمكانية تنفيذ قرارات الإبعاد بشكل معقول. Keystone-SDA

نشرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة يوم الإثنيْن، تغريدة على موقع إكس قالت فيها إنه سيتم تعليق إجراءات وقرارات اللجوء من سوريا بأثر فوري إلى حين إعادة تقييم الوضع.

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Keystone-SDA/م.ا
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وأوضحت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنها غير قادرة في الوقت الحالي على إجراء تقييم مُستند إلى أسس سليمة بشأن ما إذا كانت هناك أسباب للجوء وما إذا كان من المعقول إنفاذ أمر الإبعاد.

واستولت الجماعات المسلحة على العاصمة السورية دمشق يوم الأحد الماضي بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية. وفر الرئيس بشار الأسد إلى روسيا. ويبقى مستقبل ميزان القوى في البلاد غير محدد في الوقت الراهن.

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سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا

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سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

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المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ

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المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات

تم نشر هذا المحتوى على سيتعين على الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ دفع رسوم دراسية أعلى اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2025.

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وافق مجلس النواب السويسري أمس الاثنين جزئيًا على الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ بشأن تصاريح "S" الخاصة باللاجئات واللاجئين الأوكرانيين.

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سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع “أس” الذي يتمتع به اللاجئون الأوكرانيون

تم نشر هذا المحتوى على يريد البرلمان السويسري في المستقبل تقييد منح تصاريح "S" للأوكرانيين الفارين من أجزاء معينة من البلاد التي مزقتها الحرب.

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رجل الأعمال المصري سميح ساويرس ووراءه صورة للمجمع الفندقي المخطط له مع المارينا في قرية إيزلتن، كانتون أوري، وسط سويسرا.

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سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري

تم نشر هذا المحتوى على صوتت أغلبية الناخبين والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، لصالح مشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا يخطط لتنفيذه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. وجاء هذا القرار بعد رفض مبادرة حزب الخضر دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الطبيعة والاستخدام المستدام للموقع.

طالع المزيدسويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية في باحة مستشفى الأقصى حيث يعيش النازحون في الخيام، في دير البلح، قطاع غزة، في 9 نوفمبر، 2024.

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انعقاد مؤتمر اتفاقيات جنيف بشأن الشرق الأوسط في مارس 2025

تم نشر هذا المحتوى على سيُعقد مؤتمر حول الشرق الأوسط بمشاركة الدول الـ196 الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتنظيم من سويسرا، في مدينة جنيف خلال شهر مارس.

طالع المزيدانعقاد مؤتمر اتفاقيات جنيف بشأن الشرق الأوسط في مارس 2025
الأونروا

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مذكّرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية تحذّر من عواقب قطع إمدادات الأونروا 

تم نشر هذا المحتوى على وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية، فإن قطع إمدادات الأونروا إلى غزة قد يشكل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية.

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ينطلق مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم ويستمر حتى 22 نوفمبر، ويُتوقع أن يُختتم بتحديد هدف جديد للمساعدات المالية الموجهة إلى الدول النامية للفترة ما بعد 2025.

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كوب 29: منظمات سويسرية تدعو لتخصيص 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية

تم نشر هذا المحتوى على منظمات سويسرية غير حكومية تدعو الدول الغنية لدفع 1000 مليار دولار سنوياً لمساعدة باقي الدول على حلّ تبعات التغيّر المناخي.

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متدرب شاب يعمل في البريد السويسري.

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تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني

تم نشر هذا المحتوى على أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.

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فلسطينيون.ات يسيرون وسط الدمار الناتج عن هجوم جوي وبري إسرائيلي على جباليا، شمال قطاع غزة، في 30 مايو 2024.

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الصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات

تم نشر هذا المحتوى على قال مسؤول رفيع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن غياب القيادة السياسية في التوسط لإبرام اتفاقيات سلام يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويزيد الضغط على منظمات الإغاثة.

طالع المزيدالصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية