شرطة عٌمان: الجناة المتورطون في إطلاق النار بمسجد للشيعة عُمانيون

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دبي (رويترز) – قالت الشرطة العُمانية يوم الخميس إن الجناة الثلاثة المتورطين في واقعة إطلاق النار وقتل ستة أشخاص في مسجد للشيعة بالسلطنة عُمانيون.

ووقع الهجوم في مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة الوادي الكبير قرب العاصمة مسقط. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عنه.

وذكرت شرطة عمان السلطانية أن الجناة “إخوة لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحريات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة”.

والقتلى جراء الهجوم هم أربعة باكستانيين ومواطن هندي وشرطي كان يتعامل مع المهاجمين.

ووصفت باكستان الهجوم بأنه إرهابي.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية يوم الثلاثاء إن ثلاثة من مهاجميه “الانغماسيين” أطلقوا النار على المصلين في المسجد مساء الاثنين وظلوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات الأمن العمانية حتى الصباح.

ونشر التنظيم المتشدد أيضا على قناة تابعة له على تطبيق تيليجرام ما قال إنه مقطع فيديو للهجوم.

وأعلن التنظيم، الذي ينشط في أفغانستان، هذا العام مسؤوليته عن هجمات كبيرة في روسيا وإيران أسفرت عن خسائر بشرية فادحة.

ولم يعلن مسؤوليته عن هجمات في شبه الجزيرة العربية لعدة سنوات حتى وقع هجوم عمان.